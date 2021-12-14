سوق دبي يصعد للجلسة التاسعة بمكاسب 28 ملياراً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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واصل سوق دبي المالي مسيرة صعوده للجلسة التاسعة على التوالي بمكاسب سوقية تربو على 28 مليار درهم، مستمداً الدعم من توالي إعلان إدراجات ضخمة وأخرى مرتقبة، وارتفع مؤشر سوق دبي 0.47%، ما يعادل 15.11 نقطة ليغلق عند مستوى 3246.58 نقطة؛ بدعم مكاسب أسهم «البنوك» و«العقار».

فيما انخفض سوق أبوظبي مع تعرّض أسهم البنوك والطاقة لعمليات جني أرباح جزئية مستحقة، مقابل عمليات شرائية استهدفت أسهم الاستثمار والاتصالات؛ حيث تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.4%، بواقع 36.22 نقطة إلى 8935.16 نقطة؛ مضغوطاً بهبوط أسهم «البنوك» و«الطاقة»، وسط صعود «الاتصالات» و«العقار» و«الاستثمار».

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