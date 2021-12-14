القرية العالمية تتألق في موسم الأعياد

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، انطلاق الاحتفالات بموسم الأعياد لهذا العام.

وتتألق في وسط القرية العالمية شجرة العيد العملاقة، التي تتزين بالأضواء وكرات الزينة البراقة، بالإضافة إلى صور مطبوعة من معالم مختلفة حول العالم، بهذا الموسم المليء بالفرح والتجارب الممتعة حتى 8 يناير 2022، عبر مجموعة من الأنشطة الترفيهية المميزة، التي تناسب جميع أفراد الأسرة.

وشهدت الوجهة الترفيهية الرائدة في نهاية الأسبوع الماضي زيارة «سانتا»، بعد أن قفز من الطائرة باستخدام المظلة في مشهد احتفالي مميز، لإنارة شجرة العيد وإطلاق الألعاب النارية. كما تساقطت الثلوج على ممشى الاحتفالات، تزامناً مع سماع أغنية «ليت ات سنو» في أرجاء المنتزه، ما أسهم في نشر أجواء البهجة والسعادة بين الضيوف.

وبالإضافة إلى ذلك، تزينت دمى الدببة الشهيرة المنتشرة في القرية العالمية بقبعات سانتا لإضفاء لمسة احتفالية على الوجهة. وقالت جاكي اللنبي، المدير التنفيذي للتسويق والفعاليات في القرية العالمية: «نحتفل بالثقافات والتقاليد المتنوعة من جميع أنحاء العالم، لذا حرصنا على أن يستمتع الضيوف خلال الموسم الحالي بالأجواء المميزة حتى الثامن من يناير المقبل. وسنقدم لضيوفنا مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات المميزة».

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