«مبادلة» تستثمر في نظم العملات المشفرة

المصدر: (دبي - رويترز)

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قال خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، في مقابلة مع تلفزيون «سي إن بي سي»، «إن صندوق «مبادلة» استثمر في نظم العملات المشفرة، كتكنولوجيا سلاسل الكتل، وسط تزايد قيمة سوق العملات الرقمية». وأضاف المبارك:

«كان حجم سوق العملات المشفرة، 200 مليار دولار قبل عامين، فيما أصبح اليوم 2.5 تريليون دولار، كما أنه في نمو مستمر». وكان النمو السريع للعملات المشفرة، لا سيما العملات الرقمية المستقرة، قد لفت أنظار الهيئات التنظيمية، التي دعت إلى خضوع هذه العملات للرقابة. يذكر أن شركة «هالو إنفستنج» للتكنولوجيا المالية ذكرت في أكتوبر الماضي، أنها جمعت أكثر من 100 مليون دولار، في جولة تمويلية من مستثمرين، مثل «أول كابيتال» و«صندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، الذي يدعمه صندوق «مبادلة»، ويبلغ حجمه مليار دولار.

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