3.7 % نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات 2021

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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توقعت ستيفاني دي توركات، الخبيرة الاستراتيجية في الاقتصاد الكلي لدى بنك «لومبارد أودييه» السويسري، انتعاشاً قوياً للاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري، مع استمرار الجهود للتوسع في حملة التطعيم التي تعد أسرع حملات التطعيم في العالم، إضافة إلى انعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي من شأنه تحفيز حركة السياحة وتعزيز الطلب المحلي.

كما توقعت أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3.7% في 2021، وهي توقعات ليس مبالغ بها، لا سيما وأن معرض «إكسبو» وحده قادر على المساهمة بنحو 5% إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي للدولة هذا العام. وأكدت أن الإمارات تتمتع بوضع مالي ونقدي قوي، وفائض كبير في الحساب الجاري للميزانية، كما تسعى الدولة إلى تركيز سياستها على التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي، حيث تعتبر الإمارات من الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم.

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