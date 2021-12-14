تيم كلارك: أرباح «طيران الإمارات» ترتفـــع أسبوعياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكد تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، أن الأرباح التي تجنيها الناقلة ترتفع بصفة أسبوعية، كما أن الدخل الذي تحققه يتزايد على نحو متصاعد. أدلى كلارك بتلك التصريحات في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية.

وقال كلارك: «أرباحنا تتضاعف من أسبوع لآخر، ونحن سعداء للغاية بذلك. ارتفع إنتاجنا بنسبة تتراوح بين 65% إلى 70% عما كان عليه من قبل. دخلنا يتزايد بصفة تصاعدية. وكان الشحن بمثابة شريان الحياة لنا خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية، ولا يزال قوياً للغاية. لذا، ارتفعت الأرباح وارتفع النقد وبدأنا في إعادة بناء السيولة النقدية، وهي أمور بالغة الأهمية لميزانيتنا العمومية.

وبينما كان لدينا مُعدل استنفاد رأس المال مرتفع للغاية كل شهر، فقد توقف ذلك. ونحن الآن نعيد البناء، ويعود الفضل في ذلك إلى كل شخص أدى مهمته على أكمل وجه». واختتم كلارك: «نحن في وضع أفضل كثيراً عما كنا عليه، ونتوقع تسارع التحسن في الأداء. لذا، كل شيء يسير حسب الخطة».

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