شيميرا كابيتال تغلق أول صندوق رأسمال مخاطر بـ75 مليون دولار

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت شركة شيميرا كابيتال ليمتد المتخصصة في إدارة الأصول وتخضع تنظيمياً لسوق أبوظبي العالمي عن إتمام الإغلاق الأخير لصندوق شيميرا جلوبال الأول، بقيمة بلغت 75 مليون دولار، مدعوماً من مجموعة من الشركاء على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسهم شركة مبادلة للاستثمار.

كما تجاوز حجم الصندوق عند الإغلاق الثالث والأخير السقف المستهدف والبالغ 65 مليون دولار، وذلك خلال أقل من شهرين، وهو ما يؤكد فرصة الاستثمار الجذابة، التي تقدمها شيميرا كابيتال.

وأعرب سيد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا كابيتال عن سعادته بإتمام الإغلاق الأخير لأول صندوق رأسمال مخاطر تابع للشركة.

من جانبه، أعرب إبراهيم عجمي، رئيس وحدة الاستثمار في الشركات الناشئة بشركة مبادلة، عن سعادته بهذا التعاون الرامي لتعزيز العلاقات مع شركة شيميرا كابيتال، من خلال الاستثمار في أول صندوق رأس مال للاستثمارات الناشئة تابع للشركة.

ومن جهته، قال كريم رضوان رئيس قطاع الاستثمار بشركة شيميرا كابيتال، إن الاستراتيجية الاستثمارية المتنوعة، التي تتبناها الشركة إلى جانب قدرتها الفريدة على الوصول إلى الفرص الواعدة أثمرت عن إقبال المستثمرين على الصندوق بصورة قوية، بفضل قدرته على تحقيق عائد استثماري مميز.

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