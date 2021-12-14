بحث تعزيز التعاون بين الإمارات ومجموعة البنك الدولي

المصدر: دبي - البيان

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اجتمع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أمس، في مقر الوزارة بدبي، مع الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، وذلك لمناقشة جملة من المواضيع الاستراتيجية التي تدعم تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي القائم بين الإمارات ومجموعة البنك الدولي.

وحضر اللقاء من جانب الوزارة عبدالله العبيدلي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، ويوسف بن حجر، نائب مدير الإدارة وعدد من الموظفين المختصين في الوزارة، في حين حضره من جانب مجموعة البنك الدولي عصام أبوسليمان، مدير إدارة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعرب اليعربي، مستشار المدير التنفيذي للمجموعة العربية.

مستجدات المشاريع

واستعرض الدكتور ميرزا حسن مستجدات مشاريع مجموعة البنك الدولي القصيرة والمتوسطة المدى في المنطقة، وتطرق لموضوع مكتب البنك الدولي الذي تستضيفه الدولة في أبوظبي، والذي يضم المركز التكنولوجي الإقليمي والذي سيهدف إلى تقديم الدعم التكنولوجي التنموي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستفادة من البنية التكنولوجية في دولة الإمارات وتوظيفها في النهوض بالمنطقة من خلال تقديم الحلول المبتكرة وخلق وظائف.

وتعتبر الإمارات شريكاً استراتيجياً لمجموعة البنك الدولي، حيث يتعاون الطرفان في عدة مشاريع تنموية تدعم تنافسية الدولة، مثل مشروع رأس المال البشري ومشروع المساواة بين الجنسين لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

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