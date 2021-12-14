«دوكاب» توقع اتفاقية مشروع لنقل الطاقة الكهربائية بالعراق

المصدر: دبي- البيان

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وقعت «مجموعة دوكاب»، إحدى أكبر شركات التصنيع ومزودي الحلول الصناعية في الإمارات، عقد إنشاء خطوط الطاقة الرئيسية، التي تمتد إلى 288 كيلو متراً كجزء من مشروع تنفذه وحدة حلول الشبكات التابعة لشركة «جنرال إلكتريك» لحلول الطاقة المتجددة في العراق.

ويأتي المشروع تماشياً مع الخطط واسعة النطاق لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في العراق، والارتقاء بمكانة البلد كمركز إقليمي للطاقة عبر تشييد بنية تحتية ذكية ومستدامة لشبكات نقل الطاقة الكهربائية. وسيسهم المشروع في توفير مصادر موثوقة ومتطورة للطاقة الكهربائية، وبالتالي دعم العديد من القطاعات الأخرى انسجاماً مع استراتيجية تنمية الاقتصاد العراقي عموماً، حيث يتوقع البنك الدولي تسجيل الاقتصاد العراقي لمعدل نمو قدره 6.3% خلال العامين المقبلين.

وشاركت «دوكاب» في مناقصة «جنرال إلكتريك» لحلول الطاقة المتجددة لخدمات التصميم والتوريد والتركيب والاختبار لخطوط الربط بقدرة 400 كيلو فولط لخطوط نقل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومنطقة القائم بالعراق. ويترافق هذا مع إعادة تطبيق برنامج مخصص للهندسة والمشتريات والبناء، وتوريد المعدات والمنتجات والحلول لمشاريع المحطات الفرعية وخطوط نقل الكهرباء (بقدرة 400 كيلو فولط/‏132 كيلو فولط).

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»: تسهم منتجاتنا وخدماتنا بتأثير إيجابي مباشر في المجتمعات والقطاعات والبلدان بشكل عام. ونطمح من خلال توفير أفضل الحلول لمشروع توليد الطاقة الجديد في العراق إلى المساهمة في تأمين مصادر موثوقة لإمدادات الكهرباء في البلاد.

إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية والاقتصادية، ويأتي اختيارنا للمساهمة في تطوير هذا المشروع الاستراتيجي تأكيداً على جودة منتجات «دوكاب» في السوق العالمية؛ ونحن على ثقة بأن نجاح هذا المشروع سيسهم في بناء علاقة طويلة الأمد مع قطاع الطاقة العراقي، وتعود بالفائدة على الجميع. وكان العراق واجه تحديات صعبة في المواءمة بين حجم العرض والطلب على الكهرباء في السنوات القليلة الماضية.

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