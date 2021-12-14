بعثة تجارية ترويجية أولى لمركز دبي للسلع المتعددة في أوكرانيا

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مركز دبي للسلع المتعددة بعثته التجارية الترويجية الأولى إلى أوكرانيا، والتي امتدت لأسبوع. وشكلت البعثة التجارية التي زارت كييف وشهدت تنظيم المركز حملته الترويجية المعروفة، «وُجد من أجل التجارة»، أول زيارة رسمية للمركز إلى أوكرانيا. وهدفت إلى التأكيد على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المركز لتمكين الشركات الأوكرانية من التوسع في المنطقة والوصول إلى بعض الأسواق العالمية الأسرع نمواً، علماً بأن المركز يحتضن حتى اليوم ما يقرب من 200 شركة أوكرانية.

فرص كثيرة

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تسهم هذه الحملات الترويجية في تسليط الضوء على الفرص الكثيرة التي يوفرها المركز والإمارة بشكل عام. يحتضن المركز اليوم أكثر من 19 ألف شركة عضو، ويواصل تحقيق التوسع والنمو، حيث نشهد اهتماماً متزايداً من أسواق جديدة.

وتتصدر المحاصيل الزراعية المشهد الاقتصادي المتنامي لأوكرانيا، وتشكل تجارة السلع الزراعية جزءًا لا يتجزأ من تركيزنا في المركز وما نسعى له من تطورات مستقبلية. والتقى ممثلو المركز مع كبار ممثلي غرفة كييف التجارية، ونادي الرؤساء التنفيذيين في أوكرانيا، وغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، ومجلس الأعمال الأوكراني، واتحاد رواد الأعمال الأوكرانيين.

كما عُقدت اجتماعات استراتيجية مع ممثلين عن حديقة الابتكار «يونيت سيتي»، وهيئة سلاسل التوريد في أوكرانيا، ومركز سلاسل التوريد في كييف، ومؤسسة WTECH أوكرانيا، وأفيتار، ومركز ترويج الصادرات في أوكرانيا. وكان من بين وفد المركز إلى كييف شركتا The Place Group وQuadrate 28 الأوكرانيتان التابعتان للمركز.

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