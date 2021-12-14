«مكتب أبوظبي للاستثمار» يستضيف فعاليات أعمال بـ6 مدن عالمية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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استضاف «مكتب أبوظبي للاستثمار»، المئات من المستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال العالميين، ضمن 6 فعاليات أعمال افتتاحية، نظمتها شبكة المكاتب التمثيلية الدولية التابعة له في لندن، وباريس، وبكين، وسيؤول، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، بهدف مناقشة فرص تطوير الأعمال في الإمارات، وتعريف هذه الأسواق الدولية، بمزايا تأسيس ومزاولة الأعمال في أبوظبي.

وشهدت فعاليات الأعمال التي اختتمت في وقت سابق من الشهر الجاري، العديد من الكلمات والمداخلات والجلسات النقاشية، من عدد من الشركات التي نجحت في تطوير أعمالها بأبوظبي. واستكملت الفعاليات الافتراضية، بعدد من الفعاليات الحضورية، واللقاءات الجانبية، بالمدن التي أتاحت فرصاً لتبادل الأفكار، والتواصل بين مكتب أبوظبي للاستثمار، والشركات الأجنبية المشاركة.

وقال محمد الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: سنتمكن في مكتب أبوظبي للاستثمار، من خلال التواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال، من مختلف أنحاء العالم، من تطوير رؤيتنا وأهدافنا الرامية لتطوير الحلول التي تعود بالنفع على الجميع. وتعمل شبكة المكاتب الدولية التابعة لمكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تأسست في يناير 2021، على ربط الشركات والاستثمارات العالمية بقطاع الأعمال في إمارة أبوظبي.

وقالت منيرة هشام الكتاب، المديرة التنفيذية لمكتب أبوظبي للاستثمار: يفخر المكتب بهذه الجهود المتواصلة، لإبراز فرص النمو العديدة التي تزخر بها الإمارة. وهذه مجرد بداية فقط، إذ تعتبر هذه اللقاءات الافتتاحية لشبكة مكاتبنا الدولية، جزءاً من سلسلة من مبادرات التوعية، وبرامج الدعم للمستثمرين، التي تتواصل في إطار التزامنا المتواصل تجاه دعم مجتمع الأعمال المحلي. كما يقدم المكتب حزم دعم مالية وغير مالية، للشركات المؤهلة، وذلك في إطار برنامج الابتكار التابع للمكتب، والذي تبلغ قيمته 2 مليار درهم.

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