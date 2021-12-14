سوق دبي يصعد للجلسة التاسعة بمكاسب 28 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ واصل سوق دبي المالي مسيرة صعوده للجلسة التاسعة على التوالي بمكاسب سوقية تربو على 28 مليار درهم، مستمداً الدعم من توالي الإعلان عن إدراجات ضخمة مرتقبة، فيما انخفض سوق أبوظبي مع تعرض أسهم البنوك والطاقة لعمليات جني أرباح جزئية ومستحقة، مقابل عمليات شرائية استهدفت أسهم الاستثمار والاتصالات.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.47% أو ما يعادل 15.11 نقطة ليغلق عند 3246.58 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقار، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.4% توازي 36.22 نقطة ليصل إلى 8935.16 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والطاقة، مقابل صعود الاتصالات والعقار والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.3 مليار درهم موزعة بواقع 1.86 مليار في أبوظبي و438 مليوناً في دبي. وجرى التداول علي 567.5 مليون سهم منها 262.2 مليوناً في أبوظبي و305.3 ملايين في دبي، عبر تنفيذ 15328 صفقة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.48% مع نمو «إعمار العقارية» 1.84% و«الاتحاد العقارية» 3.28%، فيما استقر «إعمار للتطوير» و«داماك» دون تغيير، وانخفض «ديار» 0.21%، وزاد قطاع البنوك 0.65% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.92% و«الإمارات دبي الوطني» 0.36% و«جي اف اتش» 1.61% و«أملاك» 4.47%.

بالمقابل، انخفض قطاع الاستثمار 0.77% مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.52% و«سوق دبي المالي» 1.11% و«شعاع» 1.23%. ونزل قطاع النقل 0.25%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 117.2 مليون درهم بعد تداول 23.5 مليون سهم، تلاه «جي اف اتش» بسيولة 65.3 مليون درهم بعد تداول 51.7 مليون سهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 40.9 مليون درهم بتداول 7.5 ملايين سهم.

وحقق «بي اتش ام كابيتال» أكبر ارتفاع بنسبة 13.21%، تلاه «مصرف السلام» 6.5%، ثم «دبي الوطنية للتأمين» 5.46%، فيما كان «أمان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.48%، تلاها «الخليج للملاحة» 3.14%، ثم «تكافل الإمارات» 2.08%.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 1.8% مع هبوط «أبوظبي الأول» 2.34% و«أبوظبي التجاري» 0.8% و«أبوظبي الإسلامي» 0.43%. ونزل قطاع الطاقة 0.8% مدفوعاً بتراجع «دانة غاز» 1.83% و«أدنوك للتوزيع» 0.94% و«أدنوك للحفر» 0.29%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.63% مع نمو «إشراق» 1.01% و«ملتيبلاي» 0.99% و«العالمية القابضة» 0.79% و«الواحة كابيتال» 2.27% و«مجموعة ارام» 13.2%، فيما استقر «ألفا ظبي»، وزاد قطاع الاتصالات 0.56%، ونما قطاع العقار هامشياً بنسبة 0.09%.

تصدر «اتصالات» النشاط مستقطباً 394.5 مليون درهم بعد تداول 10.9 ملايين سهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 318.5 مليون درهم بتداول 15.7 مليون سهم، ثم «العالمية القابضة» جاذباً 307.2 ملايين درهم بتداول 2.01 مليون سهم.

وحقق «دواجن رأس الخيمة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.59%، تلاه «مجموعة ارام» 13.2%، ثم «الجرافات البحرية» بنحو 6.4%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.12%، تلاه «القدرة القابضة» 4.4%، ثم «أغذية» 2.59%.

إفصاحات

● يناقش مجلس إدارة شركة «الاتحاد العقارية» انتخاب رئيس للمجلس ونائب له خلال الاجتماع الذي يعقد غداً.

● أعلن بنك المشرق نقل ملكية 149.5 مليون سهم عادي مملوك لشركة «أرابتك القابضة» بشركة «ديبا بي إل سي» إلى البنك، بناء على حكم قضائي، موضحاً أن ذلك جاء كإجراء تنفيذي على الضمانات المقدمة من أرابتك للبنك بموجب عقد رهن واتفاقية تسهيلات ائتمانية، مشيراً إلى أنه تم نقل ملكية هذه الأسهم في 28 نوفمبر.

● تعقد شركة «مخازن زي» اجتماع مجلس إدارة في 19 ديسمبر للموافقة على تغيير النشاط إلى شركة قابضة، وإقرار استراتيجية الشركة الجديدة، والموافقة علي نقل نشاط الشركة الحالي إلى الشركة التابعة «مخازن الدولية»، والمصادقة علي تعديل اسم الشركة التجاري، ليصبح «غذاء القابضة»، ودعوة العمومية للانعقاد.

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