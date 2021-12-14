خطط التطوير ترفع الحسابات الجديدة بسوق دبي %46 في شهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي 10865 حساباً جديداً خلال 11 شهراً من العام الجاري، منها 1819 حساباً خلال نوفمبر، بزيادة قدرها 46.1% مقارنة بنحو 1245 حساباً في أكتوبر السابق عليه، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان»: إن خطط التطوير التي أعلنتها اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، وتتضمن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية تسهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

واستحوذ «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة، منذ بداية العام الجاري بواقع 1532 حساباً، ثم «بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية» 1390 حساباً، و«الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 1238 حساباً و«أبوظبي التجاري للأوراق المالية» نحو 1073 حساباً، يليه «الدولية للأوراق المالية» نحو 918 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها 27 شركة أكثر من 1.48 مليون صفقة خلال 11 شهراً، بعد تداول أكثر من 88.7 مليار سهم، بقيمة 124.1 مليار درهم.

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