المصرف المركزي يوقع اتفاقية مع البنك المركزي العراقي لتعزيز التعاون في مجال الرقابة المصرفية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي العراقي مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في مجال الرقابة المصرفية.

تضمنت المذكرة 3 مجالات رئيسية، شملت التعاون في مجال الإشراف على المسائل الرقابية والإشرافية وتبادل المعلومات الرقابية، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال تدريب العاملين، بهدف الارتقاء بالمهارات المهنية لدى الطرفين، بالإضافة إلى المساعدات الفنية وتبادل الخبرات.

وقع المذكرة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومصطفى غالب، محافظ البنك المركزي العراقي. وبموجب المذكرة، سيتبادل الجانبان المعلومات والاتصالات خلال عمليات الترخيص والإشراف المستمر على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في كلا البلدين، سعياً لتحقيق إشراف فعّال عبر الحدود، مع الحفاظ التام على سرية المعلومات.

وقال خالد بالعمى: نسعى إلى تقوية أواصر التعاون مع نظرائنا في البنك المركزي العراقي، لتحقيق الأهداف المنشودة المشتركة في مجال الرقابة المصرفية، وتبادل المعلومات اللازمة، التي من شأنها أن تعزز مصالح الطرفين لحماية أنظمتنا المالية.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي: حان الوقت للارتقاء بمستوى العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين، بما يتناسب مع حجم التجارة والاستثمارات بينهما، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات، التي يواجهها القطاع المصرفي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز