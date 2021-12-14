«أغذية» تستكمل الاستحواذ على «بي إم بي» للأطعمة الصحية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة «أغذية» أنها أكملت صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة 100% في مجموعة «بي إم بي»؛ الشركة الإقليمية للوجبات الخفيفة الصحية والأطعمة والمنتجات الغذائية المبتكرة، والتي تتمتّع بحضور عالمي متزايد.

وستسهم صفقة الاستحواذ هذه في ترسيخ حضور «أغذية» في سوق الوجبات الخفيفة والأطعمة الصحية الذي يتسم بنمو سريع، لا سيما بعد استحواذها الناجح على شركة «الفوعة للتمور» ومخبز وحلويات «الفيصل» في يناير.

وخلال السنوات الـ 15 الأخيرة، تصدرت «بي إم بي» سوق الحلويات والمأكولات الصحية المبتكرة من خلال توزيع أكثر من 2000 منتج فرعي في أكثر من 23 دولة حول العالم. ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «بلومبيرغ إنتلجنس»، تقدّر قيمة سوق منتجات الأغذية النباتية بحوالي 30 مليار دولار حالياً، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة تزيد عن 450% خلال العقد المقبل لتتجاوز قيمتها 162 مليار دولار.

كما أعلنت «أغذية» إتمام الاستحواذ علي حصة غير مباشرة بنسبة 100% في شركة «ريبليت كورب» ومجموعة مشاريعها المملوكة لشركة «بقلاوة» ميد بيتر ليميتد» وشركة ميديترانيان كوفيكشيري المحدودة في المملكة السعودية.

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