منصور بن زايد: خطط «المركزي» تتناسب مع التطلعات المستقبلية

المصدر: أبوظبي - وام

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ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة المصرف لهذا العام، والذي عقد أمس بقصر الوطن.

حضر الاجتماع نواب سمو الرئيس عبد الرحمن آل صالح وجاسم الزعابي، وخالد محمد بالعمى، المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة يونس الخوري، وسامي القمزي والدكتور علي الرميثي.

ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالحضور، وشكر سموه، المصرف المركزي على الجهود المبذولة في كافة قطاعاته وإداراته العليا والتنفيذية، للمحافظة على الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، كما نوه سموه بالخطط الموضوعة للمرحلة المقبلة.

والتي تتناسب مع التطلعات الاقتصادية والمستقبلية للدولة نحو الشمول الرقمي والنظام المالي الأخضر، والذي يعمل المصرف المركزي على تحقيقه بأعلى مستويات الجودة، وبما يتناسب وأفضل الممارسات العالمية، لتبقى الإمارات سباقة ورائدة على الصعيد الإقليمي والدولي.

واستعرض الاجتماع تقرير متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس في اجتماعاته السابقة، والقرارات التي تم اتخاذها بالتمرير. واعتمد المجلس، الموازنة التقديرية للمصرف المركزي لعام 2022.

بعد ذلك، قدم مساعدو المحافظ وكبار الموظفين، عرضاً لاستراتيجية المصرف المركزي للأعوام 2023-2026، والتي شملت كافة قطاعات المصرف المركزي، وتفاصيل عملها، والأدوار المناطة به. واعتمد المجلس الخطة «الرؤية، الرسالة، الأهداف الاستراتيجية، المؤشرات الاستراتيجية وأبرز المشاريع والمبادرات».

توطين

وناقش المجلس مقترحاً لإعداد دراسة لبرنامج لتأهيل المواطنين، ضمن ضوابط وخطط لتوطين الوظائف القيادية والرئيسة في القطاع المصرفي والتأمين، وشغل الوظائف الهامة في البنوك وشركات التأمين، من قبل مواطنين مؤهلين.

واستكمل المجلس، أجندة الاجتماع، بالموافقة على سياسة نظام الدفع للتجزئة «RPS»، ونظام الدفع ذي القيمة العالية «LVPS»، ومنظومات البطاقات «CS». كما وافق المجلس على نظام بتعديل نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، وعلى نظام بشأن إعادة إصدار بعض الأنظمة. كما وافق على الطلبات المقدمة من بعض المؤسـسات المالية العاملة في الدولة، حيث اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها.

ووافق المجلس على تمديد الفترة الانتقالية لنظام «تسهيلات القيمة المخزنة SVF»، ووافق المجلس على تمديد الفترة الانتقالية لمقدمي خدمات المدفوعات «PSP» المرخصين، للامتثال لمتطلبات نظام تسهيلات القيمة المخزنة SVF الجديدة، وذلك لمدة 6 أشهر، تنتهي في 30 مارس 2022. كما وافق المجلس على نظام «تملك البنوك لأسهمها».

واتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأن تلك الأنظمة وإصدارها ونشرها، لبدء العمل بها بأسرع وقت ممكن، لما في ذلك من أهمية لصالح دوام الاستقرار والنمو الاقتصادي، على مستوى المؤسسات والأفراد.

القطاع العقاري

من جانب آخر، اعتمد مجلس الإدارة معايير انكشاف البنوك على القطاع العقاري، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من 30 ديسمبر 2021، وستعمل معايير انكشـاف البنوك على القطاع العقاري، على تحسين التعريف والقياس والإشراف على الانكشاف العقاري، بناء على منهجية واضحة المعالم. وسيتم تطبيق فترة المراقبة والمراجعة، كحد أدنى، حتى نهاية عام 2022، قبل تطبيق هذه المعايير.

وخلال فترة المراقبة، ستخضع البنوك لمراجعة وتقييم رقابي معزز، الأمر الذي سيتطلب من البنوك، تنفيذ وتعزيز سياساتها الداخلية، في ما يتعلق بمنح القروض والتقييم، وإدارة مخاطر الانكشاف العقاري.

خطة الدعم

واطلع المجلس على تقرير عن آخر مستجدات خطة المصرف المركزي للدعم الاقتصادي الموجهة «TESS»، لاحتواء تداعيات الجائحة، والتعديلات المدخلة عليها، ووافق على إطلاق المصرف المركزي للتحديثات والتعديلات الجديدة، لتضاف لمكونات خطة الدعم الحالية، وذلك وفقاً للمعايير المنقحة للخطة.

كجزء من خطة الدعم، سيتم تمديد تخفيف متطلبات رأس المال والسيولة، ومصادر التمويل المستقرة، من 30 ديسمبر 2021 إلى 30 يونيو 2022، وينطبق هذا على جميع البنوك العاملة في الدولة.

نظم الدفع الوطنية

وافق المجلس على استراتيجية نظم الدفع الوطنية- المرحلة الثالثة ـ والمضي قدماً فيها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الإدارات التنفيذية المعنية بالمصرف للتنفيذ، والعمل بما يركز على قيادة المبادرات الاستراتيجية المتعلقة بالمدفوعات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تنفيذ وتشغيل البنية التحتية للسوق المالي، والتي تشمل منصة الدفع الفوري وأنظمة الدفع الأخرى. وناقش المجلس بعض الموضوعات الإدارية والتشغيلية، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

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