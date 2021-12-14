الإمارات تدعو إلى الاستفادة من قدراتها التصديرية الواسعة

المصدر: أبوظبي- البيان

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شاركت الإمارات في المنتدى الدولي السنوي للتصدير «صنع في روسيا»، الذي يقام في عاصمة روسيا الاتحادية موسكو، بوفد يترأسه معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وأكدت الدولة قدراتها التصديرية الواسعة، أمام المنتدى الذي شهد مشاركة واسعة من الوزراء وممثلي الحكومة الروسية، وبعض الدول الأخرى، إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والتجار والشركات الروسية والعالمية.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، قوة العلاقات الإماراتية الروسية، والتي تشكل نموذجاً متميزاً وفريداً على مستوى العلاقات الدولية، حيث تعد روسيا الاتحادية، أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين للإمارات، وتجمع البلدين شراكة استراتيجية شاملة في كافة المجالات.

مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين، حقق قفزات مهمة في حجمه وتنوعه خلال السنوات القليلة الماضية، في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا الحديثة والثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن المشاريع والاستثمارات الناجحة لشركات البلدين في مجالات العقارات والصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية، والبتروكيميائيات والموانئ والطيران.

وأكد مواصلة تكثيف الجهود مع الشركاء في روسيا، لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي، وفق رؤية واضحة ومسارات جديدة، تماشياً مع مستهدفات مبادئ ومشاريع الخمسين.

تطورات

واستعرض معالي الزيودي، أبرز التطورات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بما في ذلك تحديث التشريعات الاقتصادية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 %، وتعزيز الانفتاح والمرونة في سياسات التجارة والاستثمار، وتأسيس ومزاولة الأعمال، وإطلاق مشاريع الخمسين، التي تمثل خارطة طريق استباقية لاقتصاد المستقبل، وتعزيز التحول نحو نموذج اقتصادي مرن ومستدام، وأكثر انفتاحاً على الشراكات والأسواق العالمية.

وذلك من خلال العديد من البرامج الطموحة، منها: برنامج 10x10 لتنمية صادرات الدولة، والذي يستهدف تحقيق زيادة سنوية بقيمة 10 ٪ في الصادرات الوطنية غير النفطية، مع 10 أسواق عالمية، وتأتي روسيا في طليعة الأسواق المستهدفة، التي حددتها الدولة لتكون شريكاً لها في مجال التجارة والصادرات، إلى جانب 9 أسواق حيوية أخرى في آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا.

مشيراً إلى أن البيئة الاقتصادية الجديدة في الدولة، توفر حوافز ومزايا رائدة متكاملة للشركات، لتعزيز حضورها في السوق الإماراتي، وعقد شراكات مثمرة في القطاعات المستدامة.

موقع مميز

وأشار إلى الموقع الاستراتيجي المميز للدولة، كبوابة للشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، حيث ترتبط بأكثر من 400 مدينة حول العالم بخطوط طيران مباشرة، وتمتلك أكبر شبكة خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناء حول العالم، وحلت في المرتبة الثالثة في مجال إعادة التصدير، وضمن أكبر 20 دولة في قطاع التصدير العالمي.

وأطلع الزيودي المشاركين على جهود الدولة في قطاع الذهب، بإصدار «معيار الإمارات للتسليم الجيد» للمصافي والمصاهر، والذي يعد مرجعاً في الجودة والمواصفات الفنية للمصافي ومنشآت إنتاج الذهب في الدولة، مشيراً أيضاً إلى عضوية الإمارات في اتفاقية كيمبرلي لعمليات التعدين وتجارة الألماس الخام المشروعة.

ودعا إلى الاستفادة من هذه التطورات الاقتصادية، وقدرات الدولة التصديرية الرائدة، واستكشاف مزيد من فرص الشراكة والأعمال في أسواق الإمارات، والتوسع من خلالها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفد

تضمن وفد الدولة، الدكتور محمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، وراشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والمهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومحمد العليلي المدير العام دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، ومحمد بن سالمين العريان عضو مجلس إدارة غرفة عجمان.

وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، وتستأثر بنسبة 55 % من إجمالي التجارة الروسية الخليجية، وتصنف الإمارات ضمن أهم الدول العربية في التجارة الروسية، حيث تأتي ثانية، وبلغ التبادل التجاري غير النفطي في النصف الأول نحو 2 مليار دولار، محققاً نمواً يتجاوز 80 %، مقارنة مع النصف الأول 2020، في حين بلغت قيمة التبادلات التجارية غير النفطية خلال 2020، نحو 2.6 مليار دولار.

استثمارات

على صعيد الاستثمار، تُعدّ الإمارات الوجهة الأولى عربياً للاستثمارات الروسية، وتستحوذ على 90 % من إجمالي استثمارات روسيا في الدول العربية.

وفي المقابل، فإن الإمارات هي أكبر مستثمر عربي في روسيا، وتسهم بأكثر من 80 % من إجمالي الاستثمارات العربية فيها، ويبلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المتبادلة بين الإمارات وروسيا نحو 1.8 مليار دولار، وحققت الاستثمارات الأجنبية الروسية المباشرة في الإمارات، نمواً بنسبة 13% في 2019، مقارنة بعام 2018.

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