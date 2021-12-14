مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

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تجاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس مليار درهم، حيث تم تسجيل 326 مبايعة بقيمة 765.37 مليون درهم منها 68 مبايعة للأراضي بقيمة 236.63 مليون درهم و258 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 528.75 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 112 مليون درهم وتلتها الحبية الرابعة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.

وسجلت الرهون 275.86 مليون درهم منها 14 رهناً لأراض بقيمة 163.5 مليون درهم و59 رهناً لفلل وشقق بقيمة 112.31 مليون درهم، أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 132 مليون درهم ورهن بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 14 مليوناً. وتم تسجيل 23 هبة بقيمة 21.51 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 5 ملايين.

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