مبادلة وأبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية تتعاونان لتأسيس منظومة إقليمية للألعاب والرياضات الإلكترونية

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقّعت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) وأبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية مذكرة تفاهم، بهدف بناء منظومة قوية ومتكاملة للألعاب والرياضات الإلكترونية في أبوظبي والدولة.

وتشكل الاتفاقية انعكاساً لتطلعات الطرفين لدعم تطوير منتجات ذات قيمة عالية والارتقاء بالصناعات الإبداعية والتقنيات الجديدة تماشياً مع أجندة التنويع الاقتصادي في أبوظبي.

وتزامناً مع تعافي العالم من تأثيرات الجائحة، شهد دور الصناعات الإبداعية نمواً لافتاً، لتصبح من المحركات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما باتت من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً حول العالم، حيث يتوقع أن يصل حجم سوق الصناعات الإبداعية إلى نحو 218.7 مليار دولار بحلول 2024.

وسيساهم إنشاء منظومة قوية ومتكاملة للألعاب والرياضات الإلكترونية في الإمارات على استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية وتطوير البرامج التعليمية والمتخصصة في الواقع الافتراضي والبرمجة وتصميم الألعاب وتطويرها.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية في قطاع الاستثمار في الإمارات لدى شركة مبادلة للاستثمار: انطلاقاً من مكانة مبادلة كمستثمر نشط في مختلف قطاعات الابتكار، فإننا نسعى دائماً إلى استكشاف واغتنام الفرص الجديدة والواعدة.

ونمت صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية مؤخراً بوتيرة سريعة، وأصبحت من القطاعات الواعدة للترفيه والمعلومات على حد سواء؛ لذلك نتطلع إلى تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية في أبوظبي، بما يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية لتسريع عملية التنويع الاقتصادي للإمارات.

وتم إطلاق مبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية العام الجاري لتوحيد جهود الإمارة نحو بناء منظومة متكاملة ومزدهرة للألعاب والرياضات الإلكترونية. وتسعى المبادرة المدعومة من مجموعة من المؤسسات والشركات الإقليمية والدولية الرائدة، مثل «يونيتي تكنولوجيز»، إلى تسهيل وتحفيز نمو شركات الألعاب من مختلف الأحجام، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، بما يسرّع جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة.

وقال جيمس هارت، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال في أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية: بينما تواصل إمارة أبوظبي ترسيخ موقعها المتميز كوجهة رئيسية للألعاب والرياضات الإلكترونية، سيساهم بناء الشراكات مع الشركات الرائدة مثل مبادلة في تحقيق المكاسب والمزايا المذهلة لجميع أصحاب المصلحة والمعنيين في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية المزدهرة.

وتشهد أسواق الألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً سريعاً، متفوّقةً على أي مكان آخر حول العالم، وإذ تشكل أبوظبي مركزاً محورياً في المنطقة، فهي اليوم الوجهة المثالية لشركات الألعاب والرياضات الإلكترونية، ولا سيما مع استمرار جهودنا لبناء منظومة حيوية متكاملة توفر الكثير من فرص العمل للمواهب المتميزة في هذه الصناعة.

وبموجب المذكرة، ستعمل مبادلة مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية لبحث سبل التعاون والعمل المشترك لدعم تطوير ونشر الألعاب الإلكترونية، وإنشاء المحتوى المرتبط بها، فضلاً عن دعم الفعاليات والأنشطة لتلك الرياضات.

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