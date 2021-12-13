«هيرميس» تعلن إتمام استحواذ «مجموعة أغذية» على 100% من «بي إم بي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة قد أتم خدماته الاستشارية في عملية الاستحواذ الاستراتيجية لمجموعة أغذية الإماراتية على حصة غير مباشرة بنسبة 100% في شركة «بي إم بي» الرائدة في سوق الوجبات الخفيفة.

وفي هذا السياق أعرب محمد أبو سمرة العضو المنتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بتعزيز سبل التعاون مع شركة أغذية مرة أخرى ودعمها في تنفيذ استراتيجية التوسع الطموحة التي تتبناها في المنطقة. وتعد هذه الصفقة ثالث صفقات الدمج والاستحواذ التي تقدم فيها المجموعة المالية هيرميس خدماتها الاستشارية لشركة أغذية خلال العام الجاري.

وذلك بعد إتمام الاستحواذ الناجح على شركة أطياب، إحدى شركات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر. وأشاد أبو سمرة بثقة العملاء والتي تعكس قدرة فريق العمل على استكشاف واقتناص فرص النمو الواعدة، وهو ما يؤهل الشركة للاستفادة من الانتعاشة التي تشهدها صفقات الدمج والاستحواذ سواءً في الأسواق التي تعمل بها الشركة أو خارجها.

تأسست مجموعة «أغذية» عام 2004 وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد قامت المجموعة بتنفيذ عمليات استحواذ عديدة على مدار الأشهر الماضية وذلك في إطار خططها التوسعية، ويشمل ذلك الاستحواذ على شركة «الإسماعيلية للاستثمار الزراعي» (أطياب مصر).

بالإضافة إلى «مخبز وحلويات الفيصل» في الكويت، وهما صفقتان قامت المجموعة المالية هيرميس بإتمامهما. كما استحوذت مجموعة «أغذية» على الشركة الأردنية «النبيل للصناعات الغذائية»، بالإضافة إلى «الفوعة» إحدى أكبر الشركات في العالم لتصنيع وتعبئة التمور.

ومن ناحية أخرى، تأسست مجموعة «بي إم بي» عام 2007، وهي شركة أغذية متكاملة يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقوم المجموعة بإنتاج مجموعة متنوعة من الحلويات والشوكولاته ومكونات المخبوزات والوجبات الخفيفة الصحية سواءً لعلاماتها التجارية التابعة أو شركائها. وتمتلك «بي إم بي» مجموعة كبيرة من العلامات التجارية بما في ذلك «أساطير»، و«القمر»، و«فريكن هيلثي»، و«بينوا»، وتقوم بتوزيع منتجاتها في أكثر من 23 دولة حول العالم، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية. ويقع مقر الشركة في دبي.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد لمجموعة «أغذية».

ومن ناحية أخرى، قد نجحت المجموعة المالية هيرميس في إظهار قدرتها على تنفيذ سلسلة من الصفقات الاستشارية الرئيسية في الأسواق التي تعمل بها، مستفيدة من شبكة مقراتها التي تنفرد بتقديم باقة متكاملة من خدمات بحوث الاستثمار والوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب التي تضاهي المعايير العالمية.

وقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام 32 صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار خلال عام 2021، من بينها 11 صفقة دمج واستحواذ و11 صفقة بأسواق الأسهم. وقد شمل ذلك قيام القطاع بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لأسهم شركة «أدنوك للحفر» في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 4.0 مليارات درهم إماراتي.

بالإضافة إلى صفقة طرح أسهم شركة «الياه سات» في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم إمارتي. كما قام القطاع بدور مدير الطرح وضامن التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية «تداول» بقيمة 144 مليون دولار أمريكي، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع 100% من أسهم بنك عودة لبنك أبوظبي الأول، وغيرها من الصفقات.

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