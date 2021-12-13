92 % من الرؤساء التنفيذيين بالإمارات واثقون بالاقتصاد

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب غالبية الرؤساء التنفيذيين لدى كبريات الشركات بالإمارات عن ثقتهم بالاقتصاد المحلي وتفاؤلهم حيال عودته إلى مستوياته المعهودة التي كانت سائدة قبل تفشي جائحة «كوفيد19»، بحسب نتائج استبيان «آفاق كيه بي إم جي للرؤساء التنفيذيين، 2021»، الصادر عن مؤسسة «كيه بي إم جي» الهولندية للمحاسبة والخدمات الاستشارية.

وأفادت نتائج الاستبيان بأن 92% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات واثقون بآفاق النمو الاقتصادي بالدولة، بالمقارنة مع 82% من الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم. وأظهرت النتائج أيضا أن 88% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات متفائلون حيال آفاق نمو شركاتهم.

وتمخضت نتائج الاستبيان أيضاً عن حقيقة هامة، وهي أن غالبية قادة الشركات بالإمارات يعتقدون بأن استراتيجيات النمو غير العضوي «والتي يُقصد بها النمو عن طريق العلاقات مع الشركات الأخرى كصفقات الاندماج والاستحواذ» تُعد حيوية في تحفيز نمو شركاتهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأعرب 68% من الرؤساء التنفيذيين بالدولة عن توجههم لاستخدام صفقات الاندماج والاستحواذ «36%»، التحالفات الاستراتيجية مع أطراف ثالثة «20%»، والمشروعات المشتركة «12%» لتحقيق طموحاتها. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج الاستبيان أيضاً أن غالبية الرؤساء التنفيذيين بالإمارات يرون أن اتفاقيات الشراكة والتعاون ستضطلع بأدوار هامة في تحفيز الإبداع الرقمي لدى شركاتهم وتنشيط مساعيها لاكتساب الإمكانيات التقنية.

وذكرت «كيه بي إم جي» في التقرير المُرفَق بنتائج الاستبيان أن آفاق مستقبل أقوى في الإمارات تُعد نتيجة تجاوب حكومتها على نحو جيد مع الجائحة وتداعياتها. وأكّد التقرير أن هذا التجاوب تضمن فرض حالة الإغلاق مُبكراً فور تفشي «كوفيد 19»، الترويج لبرنامج تطعيم السكان باللقاحات المُضادة للجائحة بالإضافة إلى نشر التوعية بالجائحة بين السكان.

بالإضافة إلى التدابير العاجلة التي اتخذتها حكومة الإمارات لتحفيز اقتصادها. وأضاف أن هذه التحركات الإيجابية من جانب حكومة الإمارات ساهمت على نحو جماعي في التغلب على الأزمة.

وبالتالي، زيادة المشاعر الإيجابية حيال آفاق اقتصاد الإمارات لدى المستثمرين. وتوقع التقرير أن يلعب «إكسبو 2020 دبي» دوراً أيضاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالدولة خلال العامين الجاري والمقبل، وذلك بتعزيز السياحة والاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المُتوقع أن تحققه الاقتصاد في العام المقبل، وهو 4.9%.

وقال نادر حفار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى «كي بي إم جي لوار جلف»، تعليقاً على نتائج الاستبيان: «حولّت حكومة الإمارات أزمة مُحتملة إلى فرصة، وذلك بالتصدي للجائحة وجهاً لوجه، اعتماداً على الموارد، التقنية الذكية، وتشجيع القطاع الخاص بمجموعة من تدابير التمكين».

وأضاف حفار: «بفضل الاستقرار، خرج الرؤساء التنفيذيون بالدولة من أزمة الجائحة أقوى وأكثر ثقة حيال اقتصادهم وآفاق النمو المستقبلي بشركاتهم. ويتبنى هؤلاء الرؤساء التنفيذيون أيضاً استراتيجية متطلعة للمستقبل حيال تحويل مواردهم صوب التقنيات الجديدة، ووضع قضايا الممارسات البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات على أجندة اهتماماتهم بشكل متزايد».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز