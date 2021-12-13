معرض "الهدايا ولايفستايل ميدل إيست» ينطلق غداً في دبي

المصدر: دبي- البيان

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ينطلق معرض «الهدايا ولايفستايل ميدل إيست»، الفعالية التجارية الجديدة في المنطقة، غداً الثلاثاء 14 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي بتنظيم من شركة ميسي فرانكفورت، ويمثّل المعرض فرصة متميزة لأبرز الجهات العارضة الدولية، للانضمام لقطاعي المأكولات والهدايا في السوق الإماراتية، المتوقع أن تتجاوز قيمة عوائدهما 14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، وفقاً ليورومونيتور إنترناشيونال.

ويحرص المعرض المرتقب، والذي يستمر حتى 16 ديسمبر، على تقديم أفضل المنتجات المصنوعة من مواد مستدامة تلبي أعلى المعايير، بما جعله يحظى بدعم أبرز جهات العرض الدولية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سيد علي أكبر، مدير عام معرضي «الهدايا ولايفستايل ميدل إيست» و«بايبروورلد ميدل إيست»: يشرفنا إطلاق الفعالية الجديدة، ضمن برنامج دبي المتنامي للفعاليات التجارية.

وتحمل تطورات السوق في مجالات التصميم والتوجهات والفرص في مختلف القطاعات فرصاً وإمكانياتٍ جديدة ومتميزة للجهات العارضة والزوار المتخصصين بمجالات المأكولات والهدايا والمعيشة.

وتنتشر اليوم ثقافة هدايا الشركات في الإمارات والشرق الأوسط بشكل واضح، وخاصة في قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة، ولا شك في أننا سنشهد ارتفاعاً في الطلب على المنتجات، التي تنتمي لتلك الفئة، لا سيما مع تنامي معدلات العرض والطلب المرافق للفعاليات المذكورة.

ويضيف: «تحظى السوق الإماراتية اليوم بإقبال كبير من الشركات العاملة في مجالات إدارة الفعاليات والضيافة والمأكولات والمشروبات والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية، وذلك بفضل معدل النمو السنوي المركب، والمتوقع أن يبلغ معدل 4.16% بحلول عام 2024».

وينطلق معرض "بايبروورلد ميدل إيستط، أكبر فعالية تجارية دولية في المنطقة لقطاعات القرطاسية والورق والهدايا ومستلزمات المكاتب، في نفس الموقع بدورته العاشرة، التي تشهد مشاركة أكثر من 150 جهة عارضة من 37 دولة، ليسلط الضوء على المنتجات الصديقة للبيئة، من خلال مبادرة مشروع الاستدامة.

ويحتضن المعرض السنوي على مدى الأيام الثلاثة قرية عالم الألعاب المليئة بألعاب ودمى ومنتجات الأطفال، حيث تبرز جهود جهات العرض البولندية بالأخص للارتقاء بقطاع الاستدامة.

وستكشف تايني ستار، الشركة البولندية المتخصصة بمنتجات الأطفال المستدامة، عن تشكيلتي ميست وجراين للعناية بالأطفال، المصممة بمكونات طبيعية، مثل القطن والألياف النباتية المشتقة من الخيزران، والتي تتميز بتصاميم أنيقة ذات ألوان حيادية هادئة تناسب الصبيان والبنات، مع ضمان أفضل مستويات الراحة لهم أثناء نومهم من خلال تقنية خاصة تحافظ على دفئهم.

وتوضح باوليندا رودجيك، مديرة شركة تايني ستار، أن الأهالي يبحثون اليوم عن منتجات طبيعية للعناية بالأطفال: «ولذلك نحرص على اختيار المواد الأولية الطبيعية وتغليف النسبة الأكبر من منتجاتنا بصناديق من الورق المقوى الصديق للبيئة أو الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام والمزودة بسحاب».

وأضافت: «كما نحرص على تجنب الإفراط في الإنتاج من خلال الحد من استخدام المواد الصنعية وإنتاج كميات مناسبة من المنتجات وفق ترتيب معيّن. ونتبع نهجاً واعياً ومسؤولاً في إدارة عملنا، يضع حماية البيئة في قمة أولوياته».

بدورها تقدم علامة بينك نو مور المشاركة في العرض تشكيلاتها الاستثنائية من لوازم العناية بالأطفال المستدامة، من اللفائف القطنية والحفاضات والوسائد والبطانيات المنسوجة من خيوط القطن والخيزران وصوف الخراف عالي الجودة، لتلبي من خلالها الطلب المتزايد في الشرق الأوسط على المنتجات الطبيعية.

وبدورها قالت دوروتا كاراس، المؤسِسة المشاركة لعلامة بينك نو مور: «ينبع تميز منتجاتنا من تولينا جميع مراحل تصميمها من الصفر؛ حيث نستلهم جميع التصاميم المبتكرة من أفكار فريقنا، ونعتمد في إنتاج البطانيات على الألياف والأنسجة المصنعة خصيصاً وفق معاييرنا، دون اللجوء إلى المنتجات الجاهزة.

كما نكرس جهودنا خلال الإنتاج، الذي يتم محلياً بجميع مراحله، للعناية بالبيئة والحد من البصمة الكربونية قدر الإمكان؛ حيث ينحصر استخدامنا بالمواد الأولية الموافقة للمعايير، لأننا نضع سلامة عملائنا في المقام الأول دوماً».

وتؤكد كاراس حرص الشركة الدائم لإطلاع العملاء على مصدر المواد الأولية، وطريقة الحصول عليها وإعدادها للاستخدام، وتضيف:

«تحظى توعية العملاء بأهمية خاصة على صعيد الصحة والحفاظ على البيئة، ويسرنا تنامي الوعي لديهم، وميلهم لاختيار منتجات الشركات، التي تتسم بالمسؤولية. ورغم أن مشورانا ما زال في بدايته وينتظرنا الكثير من العمل، إلا أننا نؤمن تماماً بفعاليته».

كما تسجل شركة سليبي البولندية حضورها في المعرض المرتقب من خلال طرحها لتشكيلتها الجديدة من أكياس النوم واللفائف والبطانيات خفيفة الوزن والمعدّة لتمنح الأطفال نوماً هانئاً.

ومن جهتها، تقول إيفا سادوفنيتشك، مديرة مبيعات التصدير لدى شركة سليبي: «نعتمد أعلى معايير الجودة في اختيار المواد الأولية، والتي تحظى بإقبال متميز في أوروبا. وسنعرض بعض منتجاتنا القطنية، التي تنفرد بملمسها الناعم وجودتها العالية الموافقة للمعايير الدولية».

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