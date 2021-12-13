«دي بي ورلد» تطور ميناء بنانا بجمهورية الكونغو الديمقراطية

المصدر: كينشاسا / دبي – البيان

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وقعت مجموعة «دي بي ورلد»، المزود الرائد للخدمات اللوجستية الذكية، وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاقية تعاون لتطوير ميناء بنانا البحري العميق.

وقد تم توقيع الاتفاقية في كينشاسا بحضور الرئيس فليكس أنتوان تشيسكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، كل من أصحاب السعادة وزير النقل والاتصالات شيروبين أوكدنا سنجا.

ووزير الدولة للمحفظة أديل كاهيندا ماينا، ووزير المالية نيكولاس كازادي، ووزير الموازنة إيمي بوجي من الجانب الكونغولي وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، وسهيل البنا، المدير التنفيذي والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحضور وزير الدولة الإماراتي معالي خليفة شاهين المرر.

وقد سبق إبرام اتفاقية التعاون توقيع مذكرة شروط في وقت سابق من هذا العام بين مجموعة «دي بي ورلد» وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي أوجزت التعديلات المتفق عليها على العقد الأصلي المُوقَّع عام 2018. وسيعمل هذا على تمهيد الطريق أمام «دي بي ورلد» لبدء البناء في غضون اثني عشر شهراً في أول ميناء بحري عميق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ببنانا على الخط الساحلي في الدولة والبالغ طوله 37 كيلو متراً على المحيط الأطلسي.

وسوف يحقق تطوير ميناء بنانا تخفيضاً هائلاً في التكلفة والوقت لتجارة البلاد، حيث سيجذب المزيد من طلبات التوقف المباشرة من السفن الكبرى من آسيا وأوروبا. وسيفيد هذا التطوير بشكل مباشر منطقة الكونغو الوسطى فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، إذ سوف يجذب الميناء الاستثمار الأجنبي المباشر للمناطق المجاورة ويُحفِّز التجارة المحلية والاقتصاد بشكل عام.

وصرَّح الرئيس فليكس أنتوان تشيسكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية قائلاً: «سيُحوِّل هذا الميناء جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى محور تجاري في المنطقة، وعلى وجه الخصوص منطقة الكونغو الوسطى، المتوفر حالياً على ميناء نهري، من خلال تعزيز وجود مزيد من الوظائف وتحقيق منافع اقتصادية وتعزيز النمو في بلدنا».

كما شهد الاحتفال كذلك معالي خليفة شاهين المرر، وزير الدولة الإماراتي، والذي صرَّح قائلاً: «يُعد تطوير البنية التحتية أولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة لبناء جسور تجارية واقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وقارة أفريقيا، ومشروع الميناء هذا واحد من العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي».

وصرَّح سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» قائلاً: «تمثل هذه الاتفاقية رؤية الرئيس تشيسكيدى.

وكذلك رؤية مجموعة «دي بي ورلد» الهادفة إلى تزويد جمهورية الكونغو الديمقراطية بميناء وبنية تحتية لوجستية حديثة وعلى الطراز العالمي لدعم الفرص التجارية الهائلة في هذه الدولة. وسوف يعزز هذا الميناء القدرات التصديرية للدولة ويوفر لها وصولاً ميسور التكلفة إلى الأسواق الدولية».

وسوف تطور مجموعة «دي بي ورلد» رصيفاً طوله 600 متر بشكل مبدئي مع غاطس عمقه 18 متراً بما يُمكنه من مناولة أكبر السفن الحالية. وسوف تبلغ الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الميناء 450,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً في العام مع ساحة تبلغ مساحتها 30 هكتاراً. وسيتضمن الميناء أحدث التقنيات والمعدات.

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