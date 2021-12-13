40 شركة أثاث تعرض 20 ألف منتج بمعرضين في «إكسبو الشارقة»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت صباح أمس في الشارقة فعاليات معرضي «المفروشات 360»، و«ترندز 2021»، اللذين ينظمهما مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة 40 شركة محلية وعالمية رائدة في قطاع صناعة وتجارة الأثاث المنزلي والتصميم إلى جانب نخبة من أشهر العلامات التجارية المتخصصة في مجال الأزياء والموضة والإكسسوارات، وسط عروض وتخفيضات جاذبة على أكثر من 20 ألف منتج محلي وعالمي.

وافتتح فعاليات المعرضين اللذين يستمران حتى الـ18 من ديسمبر الجاري عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة.

دعم

وأكد عبدالله سلطان العويس حرص غرفة الشارقة على دعم صناعة المعارض المتخصصة وتطويرها لتعزيز مكانة إمارة الشارقة كواحدة من أهم المدن الرائدة في هذا المجال.

وذلك انطلاقاً من رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ضرورة بذل كافة الجهود للارتقاء بهذه الصناعة، نظراً لدورها الأساسي في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات، وتنشيط الحركة التجارية والسياحية والفندقية.

مؤكداً سعي الغرفة الدائم لتوفير كافة أشكال الدعم لمختلف القطاعات التجارية والصناعية والمهنية والإسهام الفاعل في ازدهارها على كافة المستويات.

تنشيط

وأشار إلى أن نحو 96% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يعتمد على القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها قطاع تجارة الجملة والتجزئة والذي يسهم بنحو 11.6%.

ومن هنا تأتي أهمية تنظيم هذا النوع من المعارض التجارية المتخصصة لدعم هذا القطاع، والتي تشكل فرصاً مهمة للشركات العارضة لتعزيز تواصلها مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد، وتنشيط حركة مبيعاتها، مشيداً بحجم ومستوى المشاركة المحلية والعالمية للشركات العارضة في هذين الحدثين وبجودة المنتجات المقدمة وتميز العروض المطروحة والحسومات الجاذبة التي ترضي أذواق الزوار.

تعزيز

من جانبه أشار سيف محمد المدفع إلى أن تنظيم المعرضين بتوقيت موحد، سيسهم بالدرجة الأولى في دعم قطاع تجارة التجزئة بإمارة الشارقة.

هذا بالإضافة إلى الدور الكبير لمعرض «المفروشات 360» في التعريف بالمنتج الإماراتي وإتاحة الفرصة للشركات المحلية للتعرف عن قرب على متطلبات المستهلكين ورصد احتياجاتهم، فضلاً عن عقد الصفقات وتبادل الخبرات مع الشركات العالمية المشاركة، الأمر الذي يسهم في ترسيخ الثقة بالمنتج المحلي ويزيد من حصته التسويقية في المنطقة .

وبالتالي تعزيز صناعة الأثاث بالدولة والتي تعتبر من الصناعات المهمة، حيث يوجد أكثر من 600 مصنع أثاث تمثل نحو 13% من إجمالي عدد الصناعات في الدولة.

كما أنها تسهم بنسبة 3.6 % في قطاع الصناعات التحويلية في دولة الإمارات، معرباً عن توقعاته بأن يُحقق المعرضان نتائج إيجابية مُرضية للعارضين وأن يشهدا إقبالاً متزايداً من الزوار، ولا سيما في ظل حرص المركز على تحقيق التنوع الواسع في تخصصات الجهات المشاركة، ما يضمن تلبية كافة احتياجات المتسوقين وتوفير تجربة مميزة وآمنة.

مشاركة

ويستقطب معرض «المفروشات 360» أهم الشركات العالمية الرائدة على مستوى العالم في صناعة الأثاث والمفروشات، من البرتغال، وإيطاليا، والهند، وتركيا، وإيران، إلى جانب كبرى العلامات التجارية مثل رويال للمفروشات، وانتركويل، وهوم ستايل، وجيفاني.

بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية من ضمنها مفروشات بيت الأصيل، والقباني للأثاث، والبيت الماليزي للأثاث، حيث يقدم على مدار ستة أيام تجربة تسوق فريدة من نوعها لسكان إمارة الشارقة وزوارها بما يتضمنه من عرض لتشكيلة واسعة من أحدث وأرقى منتجات الأثاث المنزلي العصري.

ويستقبل المعرضان زوارهما من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 10 مساءً من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة الثالثة عصراً حتى الحادية عشرة ليلاً يوم الجمعة، مع توفير مساحات كبيرة لمواقف السيارات سواء مقابل المركز أو في المبنى الملاصق له مجاناً للزوار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز