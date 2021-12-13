«فورم دبي» يُطلق برنامج تخفيضات لضيوفه

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وفر فندق فورم دبي برنامجاً خاصاً لضيوفه يتضمن عدداً من المميزات والتخفيضات الخاصة من ملاعب أكاديمية كلارك فرانسيس للتنس، التي تبعد خمس دقائق عن الفندق.

وفندق فورم يتكون من 136 غرفة فخمة، وهو واحد من فنادق Design Hotels™ الوحيدة في الشرق الأوسط. يُقدم الفندق تجربة مصممة بحِرفية لزواره.

حيث يمكنهم تشخيص إقاماتهم بسلاسة. اخطف عروضاً حصرية خلال إقامتك في فورم واستفد من العروض تشمل 25% خصماً على الدروس (الخاصة، نصف الخاصة، المجموعات)، و25% خصماً لجلسات البالغين (صباح السيدات، العب مع المحترفين، ليالي النادي، ومباريات البالغين)، و25% على حجوزات الملاعب.

ودعا الفندق ضيوفه للاستفادة من عروض بطولة سوق دبي الحرة للتنس – «معقل التنس في الإمارات». حيث تتخذ أكاديمية كلارك فرانسيس للتنس من ملاعب بطولة سوق دبي الحرة مقراً لها. وتتميز الملاعب التي رفعت سقف التوقعات للرياضة التنس، بجودة عالية تتماشى مع معايير بطولات التنس الدولية، مع الذكر بأنها استضافت عدداً كبيراً من أفضل نجوم التنس كالأخوات وليامز، وروجر فيديرير، ونوفاك دجوكوفيتش المُصنف أول عالمياً.

طوّر مهاراتك بدروس خصوصية أو نصف خصوصية من فريق المدربين العالميين الموجودين عندنا. عندما لا يكون الملعب مُنشغلاً بعروض اللاعبين الباهرة، فهو يكون مسرحاً لمدربينا المحترفين الذين يحرصون على تلبية احتياجات جميع المشتركين، وذلك من خلال تنظيم دروس جماعية لجميع الأصناف العمرية والقدرات الرياضية، إلى جانب تنظيم برامج حيوية عديدة كصباح السيدات، و«العب مع المحترفين»، ودروس ومباريات للبالغين فقط، ومباريات زوجين، بالإضافة إلى ليالي النادي، ونادي الصغار مع المؤسس كلارك فرانسيس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز