كافيه سوسايتي دبي يدعو ضيوفه للاحتفال بأجمل فترات السنة

المصدر: دبي - البيان

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يستعد كافيه سوسايتي دبي لاستضافة مختلف الفعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد الميلاد. وتتضمن هذه الفعاليات عدداً من المراسم المليئة بالروح الاحتفالية، والتي ستُخلد في ذاكرة الزوار، حيث سيتمكن رواد كافيه سوسايتي من الاستمتاع بوجبات غداء العيد التقليدية بين ديكورات الأعياد المبهرة.

ودعا كافيه سوسايتي ضيوفه للاحتفال في جَمعة العيد بالديك الرومي الجاهز من كافيه سوسايتي، ولإمضاء أوقات العيد مع الأحبة، وبدون إهدار أوقات العيد الثمينة بالطهي، يمكن طلب الديك الرومي الشهي من كافيه سوسايتي، مع إمكانية الاختيار بين 3 أحجام وطبق حلوى مجاني (شوكولاته محشوة بالبندق). يمكن أيضاً لمحبي الحلوى الاستمتاع بتشكيلة منوعة من الحلويات كفطيرة جوز البيقان، وكعكة جذع الشجرة، وتارت الدراق، والمزيد، مقابل مبلغ إضافي.

ويمكن قضاء فترة ما بعد الظهيرة بطريقة ساحرة عند كافيه سوسايتي. وذلك بزيارة المطعم في يوم عيد الميلاد والاستمتاع بقائمة طعام معدة خصيصاً لهذه المناسبة، والتي تتكون من مجموعة واسعة من الأطباق الشهية. بالإضافة إلى ذلك، ستحظى المجموعات المكونة من 10 أشخاص أو أكثر بغداء مجاني لأحد أفرادها، وسيحظى الأطفال دون الـ12 عاماً بخصم 50%. كل لحظة هي لحظة لا تنسى مع أجواء كافيه سوسايتي الساحرة.

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