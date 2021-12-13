«منطقة عجمان الحرة» توقع مذكرة تفاهم مع «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «منطقة عجمان الحرة» توقيع مذكرة تفاهم مع «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين». وقع المذكرة المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة، وعبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي لـ «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين».

وتأتي هذه الخطوة ترجمةً لنهج المنطقة الحرة في تعزيز القيمة المضافة لخدماتها، وتوفير كافة سُبُل الدعم للمستثمرين والشركات ومُجتمع الأعمال عبر إتاحة منصة موحدة تسهّل الحصول على مُختلف خدمات تأسيس الأعمال والتراخيص والتأشيرات والتأمين بسرعة أكبر وبتكلفة تنافسية، بالتعاون مع شبكةٍ من الشركاء الاستراتيجيين ضمن القطاعين الحكومي والخاص.

وأكدَّ المهندس علي السويدي أهمية مذكرة التفاهم لكونها تركز على الخدمات والحلول التأمينية، والتي تشكل جانباً رئيسياً من عملية تأسيس الأعمال وإدارة الموارد البشرية للشركات.

وأوضح السويدي أن التسهيلات التأمينية التي توفرها المنطقة الحرة تلعب دوراً رئيسياً في زيادة زخم أنشطة شركاء الأعمال عبر الارتقاء بسرعة وكفاءة الإجراءات التنظيمية في سبيل تمكين المستثمرين ورواد الأعمال من التركيز على استراتيجيات النمو وخطط التوسع.

وأضاف: هذه الاتفاقية تمثل إضافة نوعية لشراكاتنا الاستراتيجية، وتعزز تنافسية خدمات المنطقة الحرة وجاذبية بيئة الأعمال المحلية للشركات والمستثمرين. ونسعى من خلال هذا التوجُّه الاستراتيجي إلى توفير السبل الضامنة لنمو شركاء الأعمال، وتوسيع نطاق المستفيدين من تسهيلاتنا ومحفزاتنا، وترسيخ مكانة المنطقة الحرة كحاضنة رائدة للأعمال والاستثمارات.

وسنواصل التزامنا بتطوير تعاوننا مع الشركاء وأصحاب المصلحة ضمن مُختلف القطاعات، وتوفير البيئة المُثلى لمزاولة الأعمال والمشروعات التجارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية دعماً لاستدامة التنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.

وقال عبد الله النعيمي: تتيح لنا هذه الشراكة دعم الجهود الدؤوبة لمنطقة عجمان الحرة في إطار التزامها بتوفير حماية استثنائية وبقيمة مضافة للمستثمرين والشركات وأعضاء مجتمع الأعمال.

ونحرص في الشركة على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والحلول التأمينية عالية الكفاءة والمصممة خصيصاً لتلبية مُختلف متطلبات حماية عملائنا. ونتطلع قُدماً للعمل مع منطقة عجمان الحرة، وبناء شراكة مستدامة قوامها الثقة المتبادلة في سبيل زيادة زخم الأعمال.

وبموجب الاتفاقية، سيحصل شركاء الأعمال لدى منطقة عجمان الحرة على أفضل تغطية تأمينية طبية من «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»، تشمل العديد من الميزات، ومن أبرزها الحماية من التكاليف الطبية المرتفعة للمستثمرين وأقاربهم؛ وتكاليف العلاج في المستشفيات؛ وإجراءات الرعاية الطبية اليومية؛ وتكاليف الرعاية المنزلية؛ ورسوم الإسعاف.

وتعد الاتفاقية مع «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» أحدث شراكات المنطقة الحرة مع المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة ومزودي الخدمات. وتعكس هذه الخطوة رؤية المنطقة الحرة الرامية لبناء منظومة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، ترتكز على الحلول المبتكرة والخدمات والتسهيلات المتكاملة، وتعتمد على توظيف الشراكات الاستراتيجية في تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز