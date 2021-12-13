"بايبروورلد" و"لايفستايل" ميدل إيست ينطلقان غداً في دبي

المصدر: وام

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يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، غداً، معرضي "بايبروورلد ميدل إيست" و"لايفستايل ميدل إيست"، اللذين يعدان فرصةً متميزة لأبرز الجهات العارضة الدولية للانضمام لقطاعي المأكولات والهدايا في السوق الإماراتية المتوقع أن تتجاوز قيمة عوائدهما 14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024 وفقاً لـ"يورومونيتور إنترناشيونال"، المعرضان من تنظيم شركة "ميسي فرانكفورت" ويستمران حتى 16 ديسمبر الحالي.

وأعَرب سيد علي أكبر مدير عام المعرضين عن سعادته بإطلاق الفعالية الجديدة ضمن برنامج دبي المتنامي للفعاليات التجارية.. مؤكداً أن تطورات السوق في مجالات التصميم والتوجهات والفرص في مختلف القطاعات تحمل فرصاً وإمكانياتٍ جديدة ومتميزة للجهات العارضة والزوار المتخصصين بمجالات المأكولات والهدايا والمعيشة.

وقال إن ثقافة هدايا الشركات تنتشر اليوم في الإمارات والشرق الأوسط بشكل واضح، وخاصةً في قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة، ولا شك أننا سنشهد ارتفاعاً في الطلب على المنتجات التي تنتمي لتلك الفئة، لا سيما مع تنامي معدلات العرض والطلب المرافق للفعاليات المذكورة.

ويعد معرض بايبروورلد ميدل إيست، أكبر فعالية تجارية دولية في المنطقة لقطاعات القرطاسية والورق والهدايا ومستلزمات المكاتب، حيث تشارك أكثر من 150 جهة عارضة من 37 دولة، لتسليط الضوء على المنتجات الصديقة للبيئة من خلال مبادرة مشروع الاستدامة.

ويحتضن المعرض السنوي على مدى الأيام الثلاثة قرية عالم الألعاب المليئة بألعاب ودمى ومنتجات الأطفال، حيث تبرز جهود جهات العرض البولندية بالأخص للارتقاء بقطاع الاستدامة.

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