وزير الصادرات البريطاني يطلع على برامج «هيريوت وات دبي»

المصدر: دبي- البيان

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زار مايك فرير وزير الصادرات البريطاني، ووزير المساواة، جامعة «هيريوت وات دبي» هذا الأسبوع، وكانت الزيارة جزءاً من برنامج أوسع، شمل جناح المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي.

وقال مايك فرير في تصريح له على هامش الزيارة: «سعدت بزيارة حرم جامعة هيريوت وات دبي، في قرية دبي للمعرفة.

يعد المكان مثالاً رئيساً آخر على تميز المملكة المتحدة في التعليم. يقدم الحرم الجامعي في دبي، برامج تعليمية عبر وطنية تم تصميمها وتقديمها، وضمان جودتها، وفقاً لمعايير المملكة المتحدة الصارمة.

تؤدي هذه البرامج إلى الحصول على درجة علمية من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى توفير مسار إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق. التعليم هو رابط يربط بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وفي المستقبل، نأمل أن نرى هذا الرابط أكثر قوة، ويزود الخريجين بالمهارات والمؤهلات التي ستجعلهم ناجحين في مكان العمل».

وبهذه المناسبة، قال البروفيسور عمار ككا عميد ونائب رئيس جامعة «هيريوت وات دبى»: «تشرفنا باستضافة الوزير مايك فرير، في حرمنا الجديد في دبي. كانت زيارته حقاً ملهمة، حيث ناقشنا التعليم عبر الوطني، وإمكانات النمو في السنوات القادمة. لعبت جامعة هيريوت وات، دوراً أساسياً في تشجيع التعليم عبر الوطني بعدة طرق، مثل مبادرة «Go Global»، التى تتيح التنقل الدولي للطلاب.

نتعاون بشكل وثيق مع زملائنا في المملكة المتحدة وماليزيا، كجامعة متصلة عالمياً، لبناء أوجه التآزر، وتمكين تبادل المعرفة، مع تسهيل الوصول إلى التعليم الجيد في المملكة المتحدة للطلاب من الإمارات العربية المتحدة. كانت زيارة الوزير فرير، موضع ترحيب كبير، ونحن نتطلع إلى تنمية وتطوير مسار التعليم عبر الوطني هنا».

وقام مايك فرير خلال الزيارة، بجولة في الحرم الجامعي، تفقد فيها المرافق، بما في ذلك مراكز الابتكار والهندسة المعمارية والتصميم. وكان برفقته فريق قيادة جامعة هيريوت وات دبي، كما التقى بأعضاء مجلس الطلاب.

ويساعد التعليم عبر الوطني، على تطوير المهارات المحلية، وتقليل تدفق رأس المال للخارج، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على نظام التعليم المحلي. إنه يوفر مجموعة متنوعة من الخيارات للطلاب.

كما يوفر فرصة للمهنيين العاملين لتطوير مؤهلاتهم أثناء العمل بدوام كامل. نظراً لإدراكها الكامل لهذه الحقائق، تعمل الجامعات الآن على إنشاء مخرجات تعليمية متخصصة، تلبي الاحتياجات المحلية، مثل سوق العمل، والأولويات الوطنية لمهارات الخريجين، فضلاً عن الاحتياجات العالمية، مثل المواطنة العالمية، التي ستسهم في القدرة التنافسية للتعليم عبر الوطني وتوظيف الطلاب.

أصبحت الإمارات العربية المتحدة، مركزاً تعليمياً مهماً للطلاب من المملكة المتحدة، والعكس صحيح. في العام الدراسي الماضي، انتقل أكثر من 6000 طالب من الإمارات للانضمام إلى معاهد التعليم العالي في المملكة المتحدة، واختار أكثر من 14000 طالب من الإمارات، الحصول على شهادات المملكة المتحدة في الإمارات العربية المتحدة، من خلال التعليم عبر الوطني.

يتم تصنيف حرم جامعة «هيريوت وات دبي»، كأفضل مزود للتعليم العالي باستمرار، بدءاً من التميز في التدريس والأداء البحثي، إلى رضا الطلاب، وإمكانية توظيف الخريجين. منح تصنيف هيئة المعرفة والتنمية البشرية للتعليم العالي (بالشراكة مع QS)، جامعة هيريوت وات دبي، تصنيفاً من فئة الخمس نجوم، في عامي 2019 و2020.

من خلال عرض واسع النطاق لبرامج التأسيس والجامعة والدراسات العليا، عبر العديد من التخصصات، تمثل جامعة هيريوت وات، وجهة مفضلة للطلاب الراغبين في تلبية متطلبات الأعمال المحلية والصناعات المختلفة. خريجو هيريوت وات، مسلحون بمعرفة ممتازة في مختلف التخصصات، ومهارات متعددة الفوائد، وخبرة عملية مطلوبة، لتطوير مهنة مربحة في المجال الذي يختارونه.

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