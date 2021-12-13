«لوكهيد مارتن» تعيّن رئيساً تنفيذياً لمنطقة الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت لوكهيد مارتن تعيين الفريق أول متقاعد في الجيش الأمريكي جون نيكلسون رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة في الشرق الأوسط، خلفاً لروبرت هاروارد، الذي قاد لوكهيد مارتن في المنطقة منذ عام 2014.

وحول اختيار نيكلسون لهذا المنصب قال راي بيسيلي، نائب الرئيس للأعمال الدولية في شركة لوكهيد مارتن: «يمتلك جون خبرة واسعة وفريدة، ستدعم تعزيز حضورنا في كل أنحاء المنطقة. ونعتبر شراكاتنا مع الشرق الأوسط إحدى أقوى الشراكات التي عقدناها حول العالم، ونتطلع مع انضمام جون إلينا إلى خلق أوجه تعاون تقودنا إلى آفاق جديدة، وتسهم في تعزيز الأمن الإقليمي».

وينضم نيكلسون إلى شركة لوكهيد مارتن بعد خدمته لأكثر من 35 عاماً في الجيش الأمريكي، وشمل ذلك ست سنوات في أفغانستان على رأس القوات الأمريكية وقوات الناتو، مما يجعله أحد الجنرالات الأمريكيين المتمرسين ميدانياً، وبعد تقاعده من الجيش عام 2018، قاد الاتحاد الائتماني الفدرالي للبنتاغون وهي مؤسسة غير ربحية توفر لأعضاء القوات الأمريكية وقدامى المحاربين دعماً يهدف لتحسين أوضاعهم المالية.

ومن جانبه أعلن بوب هاروارد اعتزامه التقاعد من شركة لوكهيد مارتن بحلول نهاية العام الجاري، بعد 8 سنوات من الخدمة، وخلال فترة قيادته للشركة، أدى هاروارد دوراً أساسياً في الارتقاء برأس المال البشري ومبادرات الشراكات الصناعية في المنطقة، مما حوّل الشرق الأوسط إلى أحد أهم الأسواق العالمية لشركة لوكهيد مارتن.

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