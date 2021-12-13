برنامج «سفراء شركة الإمارات العالمية للألمنيوم» يقدم ندوات لـ13000 طالب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن أكثر من 13,000 طالب إماراتي حضروا الندوات التي يقدمها برنامج «سفراء شركة الإمارات العالمية للألمنيوم» منذ إطلاقه في 2019.

ويقود البرنامج مجموعة من المهندسين والخبراء المهنيين من المواطنين الشباب من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ليتبادلوا خبراتهم مع الطلاب ويناقشوا التطبيق العملي لدراساتهم في مجال الصناعة. ويهدف البرنامج إلى تشجيع الشباب على الاتجاه للوظائف المرتبطة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وغيرها من المجالات الحيوية العاملة في تطوير الاقتصاد الصناعي لدولة الإمارات.

وعُقدت الجلسات النقاشية الخاصة بالبرنامج في العديد من الجامعات الكبرى في الدولة، والتي تتضمن الجامعة الأمريكية في الشارقة.

وجامعة الإمارات، وجامعة خليفة، وكليات التقنية العليا وغيرها الكثير من الجامعات المرموقة في الدولة. وغالباً ما تسعى الشركة خلال تنسيق الورش في أن يكون سفراؤها من خريجي الجامعات نفسها ليكونوا قدوةً للجيل القادم من المهندسين والخبراء. وعقدت الشركة جلسات «برنامج السفراء» عبر الإنترنت لدعم التعلم عن بُعد منذ بداية تفشي جائحة كوفيد 19.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: من المهم تشجيع الشباب الذين يدرسون مجالات الـ(STEM)، وهي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، على متابعة حياتهم المهنية في هذه المجالات من أجل تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا «مشروع 300 مليار».

ومن أفضل من موظفينا الشباب في إلهام هؤلاء الطلاب وتقديم قدوة حسنة لهم ولما يمكن تحقيقه. وأود أن أهنئ مهندسينا ومهندساتنا على دورهم في تثقيف وتوجيه أكثر من 13,000 طالب منذ بداية البرنامج، وهو الأمر الذي حقق طموحاتنا وتجاوزها.

وقال الدكتور سعود الدعجة، العميد التنفيذي لبرامج تكنولوجيا الهندسة والعلوم في كليات التقنية العليا:

تساعد ندوات البرنامج طلابنا على فهم أهمية ما يدرسونه من أجل المساهمة في تطور ونمو دولتنا في المستقبل، ومعرفة طرق تطبيق المهارات التي يتعلمونها في المرحلة التالية من حياتهم. وكانت إقامة الندوات عبر الإنترنت تجربة سلسة لطلابنا، وأبرزت مدى التزام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتقديم هذه الندوات التعليمية بالمستوى المتوقع منها كالعادة، حتى خلال جائحة كوفيد 19«.

كما استضاف»برنامج السفراء" في يونيو الماضي ندوات افتراضية مختلفة خلال معارض التوظيف التي نظمتها جامعة خليفة وجامعة الإمارات ووزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت، والتي قدمت للطلاب إرشادات حول كيفية الاستعداد بشكل أفضل لحياتهم المهنية والخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تطويرها في المستقبل.

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