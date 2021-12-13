«فيتناميز فوديز» يدعو ضيوفه لاستقبال العام الجديد من أمام برج خليفة

المصدر: دبي- البيان

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كشفت سلسلة «فيتناميز فوديز»، الوجهة المثالية لعشاق الطعام الفيتنامي الجنوبي الأصيل، والتي تقدم أطباقاً صحية وطازجة بأسعار مدروسة، عن تجربة احتفالية مذهلة ليلة رأس السنة في فرعها في وسط مدينة دبي، ومن أمام برج خليفة.

وتبدأ الاحتفالات يوم 31 ديسمبر من الساعة 8:30 مساء في مطعم برج فيستا بإطلالته الرائعة على برج خليفة، حيث يقدم قائمة طعام مؤلفة من خمسة أطباق متنوعة وشهية، يتم تقديمها مباشرة إلى طاولة الزوار مقابل 999 درهماً إماراتياً للشخص الواحد في الصالة الداخلية ومقابل 1499 درهماً إماراتياً للشخص الواحد في مساحة المطعم الخارجية.

كما يوفر المطعم خيارات لا محدودة من مأكولات الشارع وأصناف شراب الشعير غير الكحولية وغيرها من المشروبات والكوكتيلات المبتكرة والاحتفالية، مع إطلالات استثنائية على أطول مبنى في العالم ومشاهدة العروض السنوية المذهلة للألعاب النارية، مما يضمن للضيوف مكاناً مثالياً لاستقبال عام 2022 بصحبة العائلة والأصدقاء.

كما سيستمع الضيوف بمجموعة مختارة من الأغاني المعاصرة والكلاسيكية، التي تؤديها المغنية ليكسي ليو.

وتقدم الوجهة الرائدة تشكيلة مختارة وغير محدودة من أشهر أطباق المطعم المميزة، وتتيح للذواقة أربعة خيارات متنوعة من خمسة أطباق شهية بما فيها الحلويات، فيما تتوفر الأصناف النباتية ضمن جميع الباقات.

وتتضمن قائمة الأطباق اللذيذة توم سوت واسابي وهو الجمبري مع الأفوكادو والوسابي، وغوي تشاي وهي سلطة الخس الصغير النباتية المكونة من أوراق الخس الصغير والجرجير والخيار والأعشاب الفيتنامية وصلصة نو تشام النباتية.

إضافة إلى حساء المطعم المميز فو وسبعة أطباق رئيسية، بما فيها فيت كواي بان باو، وهو عبارة عن بط مشوي مع خبز محضر على البخار وتوم خو نوك دوا المحضر من الروبيان المطهو على نار هادئة بجوز الهند مع فطر شيميجي وأرز الياسمين المطهو على البخار.

كما يقدم المطعم مجموعة انتقائية من المشروبات المنعشة الخالية من الكحول، إلى جانب الشاي والقهوة الفيتنامية، فيما تتضمن قائمة حلويات فيتناميز فوديز الشهيرة تشكيلة متنوعة من الخيارات، من بينها تشيز كيك الباسكي المحروق وماتشا تيراميسو وكيك الشوكولاته الخالي من الطحين.

ويدعو فيتناميز فوديز ضيوفه الراغبين بالاستمتاع باحتفالات ليلة رأس السنة إلى الإسراع في حجز تذاكرهم عبر تطبيق واتسآب على الرقم +971 50 958 0014، فمن المتوقع ألا تتوفر التذاكر لوقت طويل، وتتضمن جميع التذاكر قيمة الضريبة المضافة.

وعلى الضيوف الدفع مقدماً لتأكيد الحجز وجميع التذاكر غير قابلة للاسترداد، ويتيح المطعم للأحبة الصغار تحت عمر 3 سنوات الدخول مجاناً وبنصف القيمة للأطفال تحت عمر 12 عاماً، ويلتزم المطعم بتدابير الصحة والسلامة بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية.

يقع مطعم «فيتناميز فوديز» في الطابق الأرضي ضمن بناء برج فيستا، برج 1 في وسط مدينة دبي، وهو واحد من فروع السلسة الشهيرة التي من المقرر أن تصبح أربعة فروع قريباً، حيث تضم فرعاً في أبراج بحيرات جميرا وآخر في تايم أوت ماركت دبي.

وسيتم افتتاح الفرع الرابع في منتصف ديسمبر في نخيل مول. يبدع فيتناميز فوديز بتقديم أطباق استثنائية محضرة باستخدام مكونات طازجة وفق تقنيات الطهو الكلاسيكية مع إضافة الأعشاب العطرية، مما يضمن للزوار تجربة طعام فريدة تحاكي أجواء الشوارع الصاخبة في مدينة هو تشي منه الفيتنامية، ويقدم المطعم قائمة من الأطباق المميزة والمستوحاة من تنوع أساليب الطهو في عاصمة فيتنام التجارية، ووفرة الأطباق الشهية بأسعار مقبولة للجميع.

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