«جي 7 سي آر تكنولوجيز» تستهدف استثمار 30 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة في 2022

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسعى شركة «جي 7 سي آر تكنولوجيز»، ومقرها دبي لاستثمار 30 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة في 2022.

وكانت الشركة التي تُعد واحدة من الشركات المتخصصة في توفير الخدمات السحابية استثمرت ما يزيد على مليون دولار في شركات ناشئة متنوعة عبر الخدمات التقنية منها ثلاث شركات ناشئة إماراتية خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وتأتي مبادرة «ستارت أب 360» من «جي 7 سي آر تكنولوجيز» في وقت تعتمد فيه الشركات الناشئة، المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، على تقنية الحوسبة السحابية من أجل تحقيق التفوق التقني والتجاري.

وانضمت إلى برنامج المبادرة بالفعل ثلاث شركات ناشئة إماراتية، تتمتع جميعها بإمكانية أن تُصبح شركات مليارية «تبلغ قيمة رأسمالها مليار دولار فأكثر». كما حددت «جي 7 سي آر تكنولوجيز» أيضاً 15 شركة ناشئة أخرى ستنضم إلى برنامج المبادرة. وخُصص نحو 30% من قيمة هذا الاستثمار للشركات الناشئة في الإمارات، وستواصل «جي 7 سي آر تكنولوجيز» مُضاعفة استثماراتها في ظل سعيها لضم المزيد من الشركات الناشئة إلى البرنامج.

وتهدف «جي 7 سي آر تكنولوجيز» إلى ضم ما يزيد على 300 شركة ناشئة من الإمارات إلى البرنامج بحلول النصف الأول من السنة المالية 2022. وسيركز البرنامج على قضايا أخرى أيضاً بخلاف الاستثمارات في التقنية، كمساعدة الشركات الناشئة من الدول الأخرى على التوسع في الإمارات ومساعدة الشركات الناشئة من الإمارات على الوصول إلى أسواق عالمية.

وتزود «جي 7 سي آر تكنولوجيز» الشركات الناشئة من خلال هذه الاستثمارات بخدمات تكنولوجية كالانتقال إلى الحلول السحابية ومساعدتها على إدارة بنيتها السحابية، بل وحتى تحديث التطبيقات الخاصة بها. وفي ظل مبادرة «ستارت أب 360»، تخطط «جي 7 سي آر تكنولوجيز» للاستثمار في أكثر من 200 شركة ناشئة أخرى في غضون فترة الــ 4- 5 شهور مُقبلة وضم ما يزيد على 1.000 شركة ناشئة إلى البرنامج في السنة المالية 2022.

وستستثمر «جي 7 سي آر تكنولوجيز» أيضاً في الشركات الناشئة التي تقدم خدمات البرمجيات إلى شركات أخرى، كي تساعدها على التوسع في نطاق عملياتها كي يمتد إلى مناطق جديدة تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيتراوح نطاق الاستفادة من هذا الاستثمار بين 5000 دولار و25000 دولار.

وسيركز الاستثمار التقني في الشركات الناشئة على منحها دعماً استراتيجياً في مسيرتها، وذلك عبر القطاعات الرئيسية للأعمال: كرأس المال، بناء القدرات «التقنية والقيادية»، الإيرادات والتقنية. وساعدت المبادرة أيضاً الشركات الناشئة على اختيار الابتكار التحولي واستخدام الخدمات السحابية لمنهج أوسع نطاقاً يشمل منح الدعم الاستراتيجي في تمكين المبيعات، التمكين التقني والتمكين التجاري.

ومن خلال تواجدها القوي في أسواق الإمارات والشرق الأوسط، المملكة المتحدة، والهند، ودول جنوب شرق آسيا، ساعدت «جي 7 سي آر تكنولوجيز» الشركات الناشئة في تنفيذ استراتيجية الذهاب إلى السوق، كما منحتها أيضاً تمويلاً تقنياً كي تتحمل استهلاك الخدمات السحابية. واتجهت عدة قطاعات كالتعليم، الصحة، السلع الاستهلاكية سريعة الدوران، تجارة التجزئة، التسويق، الدعاية، وقطاعات أخرى عديدة إلى التعجيل بتبني هذه المبادرات.

وبهذه المناسبة، تحدث د. «كريستوفر ريتشارد»، العضو المنتدب وكبير مُصممي الحلول السحابية لدى «جي 7 سي آر تكنولوجيز»، فقال: «ترغب الشركات الناشئة باستخدام المزايا التي تجلبها التقنية السحابية لأعمالها، وتتطلع في الوقت نفسه إلى شريك ذي مهارات متقدمة لنقل حجم العمل الحالي إلى السحب، تعظيم الفائدة منه وإدارته، وهنا تظهر «جي 7 سي آر تكنولوجيز» في الصورة. حاولنا دوماً تغيير ما نقدمه لعملائنا وشركائنا.

بحيث يحققون أقصى استفادة ممكنة منه، بدلاً من تجربة قالب واحد من الحلول معهم. لقد أبهرتنا منتجات وخدمات هذه الشركات الناشئة، التي استثمرنا فيها من خلال الخدمات التقنية.

وببناء منصة للتقنية السحابية والعمل عن كثب مع هذه الشركات الناشئة، فهمنا التحديات التجارية المتنوعة التي تواجهها في أعمالها اليومية. وبخبرتنا وانتشارنا في السوق، نعتزم مساعدة هذه الشركات الناشئة، وحتى تلك التي تمتلك الإمكانات التي تؤهلها لأن تصبح شركات مليارية. ونشعر بسعادة شديدة لانضمام هذه الشركات الناشئة إلى أسرة «جي 7 سي آر تكنولوجيز»».

وتواصل «جي 7 سي آر تكنولوجيز» الاستثمار في بناء مجموعة مهارات متخصصة، وحازت على «تحديث تطبيقات الويب لخدمة مايكروسوفت أزور للحوسبة السحابية»، والذي يُعد بمثابة مصادقة على المعرفة العميقة، والخبرة واسعة النطاق والمُوثّقة التي نتمتع بها في نقل وتحديث حجم العمل الخاص بإنتاج تطبيقات الويب، وفي إدارة تطبيقات الخدمات في منصة «أزور».

تُعد «جي 7 سي آر تكنولوجيز إنديا» شريكاً لبرنامج «اخدمات الخبراء التي تديرها منصة أزور»، وتقود التحول إلى حلول الحوسبة السحابية عبر الهند ومنطقة الشرق ألأوسط وأفريقيا.

وتقدم الشركة خدمات استضافة السّحُب، مُضافاً إليها كافة خدمات الدعم ذات الصلة. وحظيت الشركة بالاعتراف عالمياً لقدراتها التقنية في رحلات النجاح في تطبيق الحلول السحابية للشركات العاملة في كافة المجالات كالخدمات المصرفية، التأمين، التصنيع، الرعاية الصحية، مشروعات القطاع العام في الهند، التعليم، تجارة التجزئة وتقنية المعلومات. و

فازت «جي 7 سي آر تكنولوجيز» بجائزة «الشريك داخل الدولة» لعامين متتاليين، 2019 و2020، من «مايكروسوفت».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز