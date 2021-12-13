إطلاق فندق «لانا» في منطقة الخليج التجاري بدبي

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت مجموعة دورشيستر كوليكشن، دبي، المحفظة التي تضم 9 من أبرز العقارات في العالم، ومجموعة أمنيات العقارية فندق «لانا» في منطقة الخليج التجاري بدبي.

حيث من المتوقع أن يستقبل ضيوفه خلال الربع الأخير من 2022.

ويضم فندق «لانا» 225 غرفة و69 جناحاً، ويبعد دقائق معدودة عن منطقة برج خليفة، ويُعد باكورة الفنادق، التي تديرها «دورشيستر كوليكشن» في الشرق الأوسط، ويضم 30 طابقاً.

وستتاح لنزلاء فندق «لانا» الاستمتاع بأجواء الاسترخاء في نادي «بتيش كلوب» في «وان ات بالم جميرا»، والذي سيصلون إليه عبر رحلة نهرية قصيرة بقوارب تغادر من المراسي القريبة من الفندق الذي ستتولى إدارته كارولين جين هيوستن.

قال كريستوفر كودراي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دورشيستر كوليكشن: فندق لانا واحد من أكثر الفنادق المرتقب افتتاحها في العام 2022، نظراً لتصميمه المميز في موقع رائع في واحدة من أكثر مدن العالم حيوية، وستجذب الإطلالة على سطح الفندق الكثير من الاهتمام.

ونتطلع إلى جلب العلامة التجارية الشهيرة من الضيافة الفاخرة لمجموعة دورشيستر كوليكشن، ودمجها مع رؤية مجموعة أمنيات العقارية إلى منطقة جديدة تمثل موطناً للعديد من ضيوفنا حول العالم.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات: فندق لانا يعد أحدث عقاراتنا الفخمة في صناعة الضيافة بالشراكة مع «دورشيستر كوليكشن»، وتتمثل إحدى السمات المميزة لفنادق مجموعة دورشيستر كوليكشن في الأجنحة المميزة وسيُتاح للنزلاء في فندق «لانا» 21 جناحاً مميزاً، وهناك الجناح الرئاسي والجناح الملكي.

وكجزء من مشاريع الواجهة البحرية، تدير مجموعة دورشيستر كوليكشن أيضاً 39 شقة مجاورة للواجهة البحرية ذات مساحات مزدوجة الارتفاع ونوافذ زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف وشُرفات واسعة.

وتضم الشقق السكنية منطقة تحتوي على مرافق متعددة الاستخدامات للأفراد، ونخبة من متاجر التجزئة والمواد الغذائية. وتدير المجموعة 94 شقة في «وان ات بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي» في نخلة جميرا، وتحتوي على مرافق نوعية مثل نادي الشاطئ والتصميمات الرائعة والوحدات السكنية الفاخرة.

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