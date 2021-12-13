وزير التجارة والصناعة الأنغولي يزور مدينة دبي الصناعية لاستكشاف فرص التعاون

المصدر: دبي- البيان

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زار وفد تجاري من أنغولا مدينة دبي الصناعية لاستكشاف فرص التعاون مع الإمارات، في سياق استراتيجية الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لدفع عجلة التصنيع لديها وتطوير مراكزها الصناعية.

استقبل الوفد الذي ترأسه فيكتور فرانسيسكو دوس سانتوس فرنانديز وزير التجارة والصناعة الأنغولي، سعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية، الذي قدم لمحة عامة عن الدور الرائد للمنطقة في دفع وتنمية قطاع التصنيع المتقدم والمستدام في الإمارات.

وقال أبو الشوارب: بفضل الموقع الاستراتيجي لدبي على الخليج العربي، عملت منذ فترة طويلة كبوابة تجارية للدول الأفريقية التي تتطلع إلى تصدير منتجاتها إلى منطقة الشرق الأوسط، ويوجد حالياً أكثر من 21000 شركة أفريقية تعمل في دبي، وهو رقم ارتفع بنسبة تزيد على 25% خلال السنوات الأربع الماضية.

وركز الطرفان في نقاشهما على أهمية الأمن الغذائي، حيث سلط أبو الشوارب الضوء على الدور المهم الذي تؤديه مدينة دبي الصناعية في مساعدة الإمارات على تحقيق أهدافها طويلة الأمد في هذا المجال، وقال:

تعمل دبي الصناعية بشكل وثيق مع وزارة البيئة والأمن الغذائي في الدولة، ولديها منطقة مخصصة لقطاع الأطعمة والمشروبات تمتد على مساحة تزيد على 23.5 مليون قدم مربعة، وتتوفر فيها بيئة مرنة للشركات تتيح لها الوصول إلى ثلثي سكان العالم خلال 8 ساعات فقط.

كما قدم لمحة عامة عن مرافق المدينة وكيف تلعب دوراً رئيساً في تحقيق استراتيجية دبي الصناعية 2030 التي تسعى إلى تحويل الإمارة إلى منصة عالمية مستدامة وقائمة على المعرفة والصناعات المبتكرة، حيث تعمل المدينة على تمكين وتطوير تجارة السلع الاستهلاكية والآلات والمعدات، وهي من بين القطاعات الستة التي تسعى دبي لتطويرها في ظل هذه الرؤية.

وقال فرنانديز: أردنا أن نطلع على فرص الاستفادة مما يمكننا تعلمه هنا، والذي يمكن أن يساعدنا في تسريع النمو الاقتصادي لبلدنا، وأستطيع أن أرى أن هناك العديد من الفرص لتسهيل التجارة والاستثمار بين أنغولا والإمارات. وإعادة هيكلة الاقتصاد من أهم أولوياتنا ومجالات تركيزنا، وهناك العديد من الدروس التي يمكننا استخلاصها من دولة الإمارات في هذا الصدد، لكونها دولة نجحت في تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وقام الوفد الزائر بجولة في اثنين من مرافق المأكولات والمشروبات، هما مصنع أسماك لتجهيز المأكولات البحرية، وأنوركا للصناعات الغذائية. وقام أبو الشوارب وفرنانديز بجولة مع إدارة منشأة أسماك المتخصصة بمعالجة المأكولات البحرية والخدمات اللوجستية، في المصنع الذي يتعامل مع الأسماك والروبيان التي يتم صيدها محلياً والمستوردة.

وينفذ أكبر مرفق للمأكولات البحرية في المنطقة مجموعة واسعة من أنشطة معالجة الأسماك، بما في ذلك نزع قشور الأسماك وتدخين السلمون. ولدى المنشأة، التي افتتحت هذا العام باستثمار يزيد على 200 مليون درهم، القدرة على معالجة وتخزين وتوزيع ربع كمية المأكولات البحرية المستهلكة في الإمارات.

وخلال زيارة منشأة أنوركا، استقبل الوفد الأنغولي بلال الحموي، الرئيس التنفيذي للشركة للصناعات الغذائية، الذي وجه الوفد عبر مناطق التحميص وتجهيز حبوب البن في المنشأة.

والشركة مصنعة للقهوة وتقوم بتصدير القهوة ذات العلامة التجارية «صنع في الإمارات» والمشروبات القائمة على القهوة إلى مجموعة كبيرة من الأسواق الدولية، بما في ذلك كندا. وينتج المصنع العلامة التجارية للقهوة الإيطالية (Unospresso)، والعلامة التجارية الأمريكية للقهوة (Uno Cafe)، إضافة إلى القهوة المثلجة والقهوة الفورية والمشروبات تحت اسم (City Cafe).

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