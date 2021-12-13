استبيان بيت.كوم ويوجوف: 75% من المهنيين في الإمارات راضون عن حالتهم النفسية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف استبيان جديد أجراه موقع بيت.كوم للوظائف أخيراً بالتعاون مع يوجوف، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، عن أن 75% من المهنيين في الإمارات راضون عن حالتهم النفسية.

كما أن غالبية المشاركين في الإمارات راضون عن صحتهم البدنية الحالية وعلاقتهم مع العائلة (85٪ و 84٪ على التوالي). وشملت عناصر الحياة الشخصية الأخرى التي يشعر المجيبون بالرضا عنها: القدرة على اتخاذ قراراتهم الخاصة (76٪)، وحالتهم النفسية (75٪)، وأكثر من 3 من 5 مجيبين (65٪) راضون عن حياتهم بشكل عام، فيما أفاد 21٪ فقط بأنهم غير راضين، أما بقية المجيبين فكانوا محايدين بخصوص ذلك.

ووفقاً للاستبيان، شملت أهم 5 عوامل تؤثر على مستويات السعادة بشكل عام: السلامة العامة والأمن (64٪)، وفرص العمل (50٪)، والبيئة النظيفة (36٪)، وتوافر المرافق الصحية (33٪)، وعيش حياة مالية مستقرة (31٪).

وبدت العوامل المرتبطة بالوضع الصحي من أهم العوامل المساهمة في تعزيز سعادة المجيبين ورفاهيتهم في الإمارات، حيث صرح 8 من 10 مجيبين (80٪) بأن حالتهم الصحية العامة جيدة أو ممتازة.

ويمكن أن تؤثر الخيارات المهنية بشكل كبير على سعادة المهنيين ورفاهيتهم، وقد صرح أكثر من 6 من 10 مجيبين (63٪) بأنهم راضون عن الدعم الذي يتلقوه من الزملاء، يلي ذلك حرية اتخاذ القرارات في العمل (61٪)، وساعات العمل (56٪) والتوازن بين الحياة الشخصية والمهنية (54٪).

وشملت العوامل الأخرى التي تؤثر على رضا المجيبين التقدير والدعم من الإدارة، حيث قال أكثر من نصف المجيبين (52٪) إنهم راضون عن التقدير الذي يتلقونه في العمل، بينما صرح 47٪ بأنهم راضون عن الدعم الذي يتلقونه من المدير المباشر.

وعبر المشاركون في الإمارات عن الرضا عن العديد من العوامل ذات الصلة ببلد إقامتهم، مثل السلامة العامة والأمن (92٪)، وتوافر مرافق الترفيه (88٪)، وتوافر الخدمات الأساسية (88٪). وشملت العوامل الأخرى البيئة النظيفة (88٪)، والبنية التحتية العامة (86٪)، وتوافر مرافق النقل العام (83٪)، وتوافر المرافق الصحية (79٪).

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: يهدف استبياننا إلى تسليط الضوء على أهم العوامل التي تؤثر على سعادة ورفاهية المهنيين، والتي تساهم بدورها في تمكين الشركات التي تسعى لتحقيق النجاح في سوق العمل الحالي. وأظهرت النتائج أن توفر فرص العمل والتطور الوظيفي لهما الأثر الأكبر على مستويات السعادة بشكل عام ورفاهية المهنيين.

وقال ظافر شاه، مدير الأبحاث في يوجوف: أظهر استبياننا الجديد أن توفر فرص العمل والتطور الوظيفي هما من أهم العوامل التي تؤثر على مستوى سعادة ورفاهية الموظفين. ويتمثل هدفنا الرئيسي من هذا الاستبيان في تقديم الدعم للمهنيين والشركات على حد سواء لخلق بيئة داعمة تعزز السعادة والرفاهية.

وتم جمع بيانات الاستبيان عبر الإنترنت خلال الفترة بين 20 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر 2021، بمشاركة 2768 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز