«دو» تبرم مذكرة تفاهم مع مستشفى فقيه الجامعي لتعزيز صحة موظفيها

المصدر: دبي- البيان

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أبرمت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة اتفاقية شراكة جديدة مع مستشفى فقيه الجامعي، إحدى المؤسسات الطبية التعليمية الرائدة في الإمارات، والتي سيصبح بموجبها المستشفى المزود الحصري لخدمات الرعاية الصحية لموظفي «دو».

وتؤكد الشراكة التزام الشركة بضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة والسعادة لموظفيها، واستكمالاً للجهود التي تبذلها «دو» لدعم مبادرات الاستدامة الداخلية وجودة حياة موظفيها باعتبارها واحدة من الأولويات المؤسسية الرئيسة.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور منصور حبيب، رئيس قسم الاستدامة وجودة حياة الموظفين في «دو»، والدكتور فاتح غول، الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي.

وتعتبر الشراكة سارية المفعول اعتباراً من تاريخه، حيث يمكن لكوادر موظفي «دو» وفرق العمل في الشركة الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي، التي يوفرها المستشفى، وتشمل هذه الخدمات باقات مخصصة لتعزيز الصحة والعافية، وأولوية تلقي خدمات العلاج في مرافق المستشفى.

إضافة إلى خدمات الاستشارات عن بُعد والرعاية العاجلة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، والتطعيمات الموسمية والوقائية، وتطعيمات فيروس كوفيد 19، وفحوصات PCR، وخدمات الرعاية الصحية المنزلية. وتشمل المزايا الأخرى جلسات التوعية الصحية للموظفين، ومراقبة المرضى الأمراض المزمنة عن بُعد، وخصومات نقدية باستخدام بطاقات طبية مختارة.

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