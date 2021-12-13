«ساب» توقع اتفاقية مع توازن للعمل بمجال الاتصالات الآمنة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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وقعت شركة ساب المتخصصة في ﻣﺠﺎل الدفاع واﻷﻣﻦ في الإمارات اتفاقية جديدة مع مجلس التوازن الاقتصادي لمباشرة العمل في مجال الاتصالات الآمنة الذي ستبدأ ساب تطويره في الإمارات.

تعكس الاتفاقية الجديدة لتطوير مجال الاتصالات الآمنة العلاقة الوثيقة بين ساب ومجلس التوازن الاقتصادي، وتأتي عقب اتفاقيات عدة تتضمن مجالات مختلفة تم عقدها مؤخراً خلال الأشهر الفائتة.

وترتكز الاتفاقية الجديدة حول تطوير أنظمة المهام الحرجة التي تعمل عبر شبكة الجيل الخامس بتقنية التطور طويل الأمد - LTE/5G لتعزيز السلامة العامة والاستخدام في حالات الأزمات والصراعات، حيث توفر تلك الأنظمة عمليات اتصالات صوتية وتبادل بيانات سريعة وموثوقة وآمنة تساهم بتقديم حلول شاملة تناسب كافة احتياجات العملاء.

وقالت آنا كارين روزن، المدير العام لشركة «ساب المحدودة»: تواصل ساب استثماراتها المتعددة في الدولة لإنشاء حلول دفاعية وأمنية إماراتية ذات مستوى عالمي، لتلبية الاحتياجات الوطنية والعالمية على حد سواء. ونثمن في ساب شراكاتنا مع توازن ونعمل على تمكينها باستمرار بهدف الارتقاء بدور الشركة المحوري في تطوير قطاع الدفاع والأمن في دولة الإمارات.

ونركّز دائماً على تنمية المواهب المحلية واستقطابها للعمل معنا ضمن وظائف مهمة ومناسبة، ونتطلع قدماً لانضمام المزيد من المواطنين لعائلة ساب ومساهمتهم الفعالة في بلورة القطاع في الإمارات.

ويتطلب تنفيذ الاتفاقية توظيف مهندسين ذوي مهارات عالية، وتفعيل عمليات الإنتاج المحلي، إضافةً إلى تطوير سلسلة التوريد المحلية. كما تهدف ساب إلى توظيف وتدريب المواهب المحلية، التي تشكل جزءاً أساسياً من هيكلية الشركة في الدولة وعاملاً هاماً لنجاح الشراكة التي تشمل مجالات متعددة.

وقال مطر الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي: يعكس هذا الإنجاز فعالية جهود توازن المتواصلة لتطوير وإدارة الشراكات في المجال الصناعي، لما لها من تأثير اقتصادي استراتيجي على الإمارات بطرق عدة. وتعود هذه الشراكة بالنفع على كافة الأطراف، وتخلق قيمة من خلال المنتجات المصنّعة في الدولة.

كما تعزز الاكتفاء الذاتي للقطاع الصناعي من خلال تنمية القدرات البشرية، وتساهم في دعم قطاع الاتصالات الإماراتي.

وتستخدم نسبة عالية من المنتجات التي تساهم في صنع أنظمة المهام الحرجة التي تعمل عبر شبكة الجيل الخامس بتقنية التطور طويل الأمد - LTE/5G تقنيات متقدمة مماثلة لتلك التي ستستخدمها ساب للحصول على الملكية الفكرية في الإمارات عبر تطوير بنية النظام وعمليات التصنيع والتجميع.

ومن المتوقع أن تساهم الاتفاقية الجديدة بنمو صادرات الشركة العالمية بشكل كبير، إضافة إلى دعم عمليات التصنيع والتطوير في الإمارات. كما يتوقع أن تعزز الاتفاقية الخبرات المحلية في مجال التكنولوجيا والاتصالات، والتي تعد أحد الأصول الرئيسية لبناء اقتصاد ذكي ومستدام.

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