موافقة على دمج «طموح» و«القدرة القابضة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وافقت الشركة العالمية القابضة رسمياً على دمج شركة طموح للاستثمار التابعة لها مع القدرة القابضة. وتُستكمل الصفقة من خلال نقل ملكية أسهم شركة طموح للاستثمار مقابل سندات إلزامية التحويل غير مضمونة صادرة عن شركة القدرة القابضة كما وافق مجلس إدارة القدرة القابضة على حد أقصى جديد للملكية الأجنبية بنسبة 30٪ من الأسهم القائمة.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للعالمية القابضة: «الخطوة توفر منصة مالية وتشغيلية قوية لتحقيق المزيد من النمو». وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة القدرة: « قرارنا بإتاحة إمكانية التملّك الأجنبي يمهد الطريق لتوسيع قاعدة مساهمينا».

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