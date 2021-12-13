برنامج تدريبي لتعزيز انخراط الصناعة الإماراتية بالثورة الصناعية الرابعة

المصدر: أبوظبي- البيان

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نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و«جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، البرنامج التدريبي «الصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي للقادة الصناعيين/‏‏‏تمكين الإدارة الصناعية المستقبلية»، بهدف تزويد القيادات الصناعية في دولة الإمارات، بمعلومات مفصلة عن أهم برامج وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وكيفية تسخيرها في دعم نمو الأعمال، وذلك بحضور 25 من القيادات العليا في المؤسسات الصناعية في الإمارات.

وقال محمد القاسم مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: سيكون للبرنامج أهمية كبيرة في رفع قدرات قطاع الصناعة، والارتقاء بمهارات قياداته في القطاعين الحكومي والخاص. والتدريب خطوة إضافية على طريق تحقيق أهداف برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، بهدف رفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 30 %، وإضافة نحو 25 مليار درهم إلى اقتصاد دولة الإمارات، خلال 10 أعوام مقبلة، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للدولة.

وقال البروفيسور إريك زينغ رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «تساعد مثل هذه البرامج، في تواصل صناع القرار الحكوميين والصناعيين بشكل مباشر، مع خبراء عالميين قادرين على إبراز المزايا التنافسية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، والتكامل مع مجتمعات مثيلة، لجعل الذكاء الاصطناعي داعماً مستداماً لتقدم البلاد».

حاضر في البرنامج مجموعة من المدربين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهم الدكتور محمد يعقوب أستاذ مساعد في قسم الرؤية الحاسوبية، والدكتور مارتن تاكاكش الأستاذ المساعد في مجال تعلم الآلة.

كما شارك متحدثون رئيسيون ورؤساء جلسات، هم: طارق الهاشمي رئيس قسم تطوير التكنولوجيا بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ود.أحمد دباغ مدير إدارة الخدمات المهنية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وصقر بن غالب مدير مكتب الذكاء الاصطناعي بحكومة الإمارات، إضافة إلى المدربين الصناعيين، فهمي الشوا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيمنسا»، والدكتورة سناء فريد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «شركة منفرد للاستشارات»، وعبد القادر السلمي رئيس ممارسات الذكاء الاصطناعي والبيانات الذكية في اتصالات ديجيتال.

كما تحدث د.عبد القادر أبو صفية نائب أول رئيس قسم التكنولوجيا والمواد المتقدمة، في شركة «ستراتا» ود. أحمد السيد كبير علماء البيانات في «IBM»، وبرافين ساشي الرئيس الإقليمي للرقمنة في DHL، بمشاركة 4 مرشدين في اختصاص تعلم الآلة من طلاب الجامعة.

حالات واقعية

تخلل البرنامج الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، واستمر 3 أيام، دراسة حالات واقعية تم تطبيقها بنجاح في الإمارات، وبحث سبل زيادة المعرفة بالعناصر الأساسية للذكاء الاصطناعي، ودور الذكاء الاصطناعي في تحقيق رؤية الإمارات 2071، وفهم دور التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الصناعة، وتعزيز تمكين الأفراد والمؤسسات، من خلال برنامج «الصناعة 4.0» الذي أطلقته الوزارة ضمن «مشاريع الخمسين».

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