«رأس الخيمة الوطني» يسهل الخدمات المصرفية لشركات «جافزا»

المصدر: دبي- البيان

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وقّع بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، مذكرة تفاهم لإطلاق تعاون استراتيجي مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، وذلك تماشياً مع استراتيجية المؤسستين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تطوير الاقتصاد المستدام.

وسيوفر البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في جافزا، إمكانية الحصول الفوري على الحلول والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، والتي تشمل فتح حساب «راك ستارتر»، وإنشاء حساب جارٍ للأعمال، والاستمتاع بالأولوية في الحصول على خدمات «راك إليت» للأعمال المصرفية. أما على صعيد التمويل، فسيقوم البنك بتسهيل تقديم القروض التجارية، وتمويل نقاط البيع، وتوفير القروض الآجلة، وتمويل رأس المال العامل للشركات، إضافة إلى توفير التمويل العقاري، والتمويل استناداً للأصول، وخدمات حلول إدارة النقد. وسيعزز تعاون جافزا مع بنك رأس الخيمة الوطني، منظومتها المتكاملة لممارسة الأعمال.

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