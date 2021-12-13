معرضا «المفروشات 360» و«ترندز 2021» في الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم فعاليات معرضي «المفروشات 360»، و«ترندز 2021»، اللذين ينظمهما مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمران حتى 18 ديسمبر الجاري. ويستقطب الحدثان أكثر من 40 شركة عالمية ومحلية رائدة في قطاع صناعة وتجارة الأثاث المنزلي والتصميم، إلى جانب نخبة من أشهر العلامات التجارية المتخصصة في مجال الأزياء والموضة والإكسسوارات.

ويقدم المعرضان تجربة تسوق رائعة لسكان إمارة الشارقة وزوارها بما يتضمنه من عرض لأكثر من 20 ألف منتج، من أحدث وأرقى منتجات الأثاث المنزلي العصري، من غرف النوم والمعيشة والأطفال، والأجهزة المنزلية المتطورة، وأدوات المطبخ، ومعدات الحدائق والإضاءة والكهربائيات.

وسيفتح المعرضان أبوابهما للزوار من 12 ظهراً إلى 10 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن الثالثة عصراً حتى الـ11 ليلاً يوم الجمعة، مع توفر مساحات كبيرة لمواقف السيارات سواء مقابل المركز أو في المبنى الملاصق له مجاناً للزوار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز