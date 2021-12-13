الأسهم تواصل الصعود وتضيف 10 مليارات مكاسب جديدة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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واصلت الأسهم المحلية مكاسبها في مستهل تعاملات الأسبوع، بعدما أضافت نحو 10 مليارات درهم لرأسمالها السوقي مع تخطي رسملة سوق أبوظبي حاجز 1.7 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخه، فيما صعد سوق دبي لأعلى مستوياته في 3 أسابيع.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.99% ليغلق عند 8971.38 نقطة مع صعود أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والصناعة والخدمات، فيما زاد سوق دبي 0.16% ليصل إلى 3231.47 نقطة بدعم أسهم العقار والنقل والاستثمار والخدمات والبنوك والتأمين.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.88 مليار درهم، منها 1.55 مليار في أبوظبي و324.12 مليوناً في دبي. وجرى تداول 476.6 مليون سهم، موزعة بواقع 244.78 مليوناً في أبوظبي و231.84 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 11.44 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.06% مع نمو «إعمار العقارية» 0.2% و«داماك» 0.71%، فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 2.04% و«ديار» 0.81% واستقر «إعمار للتطوير»، وصعد قطاع البنوك 0.03% مدعوماً بمكاسب «دبي الإسلامي» 0.55% و«جي إف إتش» 4.2% فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.36%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.43% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.37% و«دبي للاستثمار» 0.52% بينما انخفض «شعاع كابيتال» 0.68%، وارتفع قطاع النقل 0.74% بعد صعود «العربية للطيران» 1.37% و«الخليج للملاحة» 6.06% فيما استقر «أرامكس».

وتصدر «جي إف إتش» النشاط مستقطباً 62.4 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 53 مليون درهم، ثم «تبريد» 35.37 مليوناً. وحقق «تبريد» أكبر ارتفاع بنسبة 10%، فيما كان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.09%. واتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 16.48 مليون درهم، فيما مال العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 16.48 مليون درهم.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.36% على وقع نمو «أبوظبي الأول»1.38% و«أبوظبي الإسلامي» 5.29%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.34%، وارتفع قطاع الاتصالات 2.3% بعد صعود «اتصالات» 2.34% واستقر «الياه سات». وزاد قطاع العقار 0.3%. ونزل قطاع الاستثمار 0.35% مع تراجع «العالمية القابضة» 0.66% و«إشراق» 1.25% فيما ارتفع «الواحة كابيتال» 2.33% و«ألفا ظبي» 0.14% و«ملتيبلاي» 0.5%. وهبط قطاع الطاقة 0.36% مع تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.24% و«أدنوك للحفر» 0.85% و«طاقة» 0.7% فيما استقر «دانة غاز».

تزعم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 313.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 304 ملايين درهم. وحقق «أبوظبي الوطنية للفنادق» أكبر ارتفاع بنسبة 14.81%، فيما كان «ريم للاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.92%.

الاستثمار المؤسسي

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 22.9 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 33.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 33.7 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 22.9 مليوناً.

إفصاحات

● يجتمع مجلس إدارة «البنك التجاري الدولي» في 19 ديسمبر، لمناقشة مقترح زيادة رأس المال.

● يبحث مجلس إدارة «بنك رأس الخيمة الوطني»، في اجتماعه 16 ديسمبر الجاري، تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للبنك.

● وافقت الجمعية العمومية لشركة «دانة غاز»، على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنسبة 3.5 % من رأس المال، بمبلغ 67 مليون دولار (245 مليون درهم)، بما يعادل 3.5 فلوس للسهم.

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