«الاتحادية للضرائب» تعقد ورشة افتراضية للوكلاء

المصدر: أبوظبي – البيان

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نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب «الورشة الافتراضية الرابعة للوكلاء الضريبيين» التي ركزت على 8 محاور رئيسة في عمل الوكلاء الضريبيين بما في ذلك تعديلات قانون الإجراءات الضريبية والمعاملة الضريبية على المناطق المحددة وإعادة تحديد الغرامات الإدارية والعلامة المميزة ذات التصميم الجديد على منتجات التبغ، والتوضيح العام بشأن تسجيل المؤسسات الفردية ورد ضريبة القيمة المضافة لمواطني الدولة عن بناء المساكن الجديدة والهواتف المتحركة ودقائق المكالمات وحزم البيانات المتاحة للموظفين لأغراض العمل، إضافة إلى تطبيق نسبة صفر على خدمات الرعاية الصحية.

تعديلات

وتم خلال ورشة العمل شرح التعديلات القانونية الأخيرة على قانون الإجراءات الضريبية، حيث تم تمديد الأطر الزمنية التي يجوز فيها للشخص الاعتراض على قرار الهيئة أو الطعن عليه، كما تم تخفيض متطلبات سداد الغرامات ووضع آلية بديلة تتعلق بالاعتراضات والطعن من قبل الجهات الحكومية وآلية الإعفاء من الغرامات الإدارية أو سدادها على أقساط أو ردها.

وتناولت الورشة كذلك بنود القانون الخاص بالمعاملة الضريبية المطبقة على المناطق المحددة، حيث قدمت نصائح لتجنب الازدواج الضريبي على السلع المُورَّدة في المناطق المحددة، ولعدم تسجيل المُورّدين غير المقيمين الذين يقومون بشحن وتوصيل هذه السلع؛ حيث تم تعديل المادة (51) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (88) لسنة 2021 الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 30 أكتوبر 2021، حيث قدمت الهيئة شرحاً تفصيلياً حول تطبيق تعديل المادة (51) من قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة.

كما تم تقديم شرح مفصل حول قرار إعادة تحديد الغرامات الإدارية المستحقة وغير المدفوعة وسبل وشروط الاستفادة من مزايا القرار بعدم مطالبة الشخص بـ 70% من مجمل الغرامات الإدارية.

علامات التبغ

وفيما يخص العلامات المميزة ذات التصميم الجديد على التبغ ومنتجاته، قدمت الهيئة معلومات دقيقة عن التعديلات التشريعية والقرار رقم (3) لسنة 2021 بهذا الشأن، والذي يعتمد علامات مميزة ذات تصميم جديد ويزيل صفة الاعتماد عن العلامات المميزة ذات التصميم القديم وفقاً لمواعيد محددة، حيث قدمت الهيئة توضيحاً بشأن تاريخ تطبيق القرار في الأول من أكتوبر 2021 للأسواق المحلية والأسواق الحرة وصالات القادمون في الأول من يناير 2022 للأسواق الحرة، وصالات المغادرين.

رد الضريبة

قدمت الهيئة شرحاً تفصيلياً للقوانين ذات الصلة برد ضريبة القيمة المضافة لمواطني الدولة عن بناء المساكن الجديدة، والجهود الحثيثة لتسهيل عمليات الاسترداد، حيث تم تمديد فترة طلب الاسترداد لتكون متاحة خلال اثني عشر شهراً من تاريخ اكتمال بناء المساكن الجديدة.

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