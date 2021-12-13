«المركزي» ينظم محاضرة حول الاستدامة والمرونة السيبرانية

المصدر: أبوظبي – البيان

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نظم مصرف الإمارات المركزي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية مؤخراً النسخة الـ13 من المحاضرة العامة المشتركة في أبوظبي، بهدف زيادة الوعي حول قطاع المالية الإسلامية ودراسة الفرص والتحديات ذات الصلة.

حضر المحاضرة التي أقيمت على هامش الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، عدد من محافظي البنوك المركزية بدول التعاون ومجموعة من الخبراء في القطاع. وتمحورت المحاضرة حول أهمية الاستدامة، وانسجام مبادئ المالية الإسلامية مع أجندة الاستدامة العالمية، كما أوضحت أنه على الرغم من أن مخاطر الأمن السيبراني ليست خاصة بالمالية الإسلامية، إلا أنها تمثّل تحديات تنظيمية ورقابية متغيّرة.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: الدور الهام للمالية الإسلامية ينعكس على التطور التشريعي والرقابي الخاص بِالمالية الإسلامية في دولنا، والجهود المبذولة من البنوك المركزية والجهات الرقابية، لتوفير بيئة رقابية مناسبة، وتوحيد المعايير الاحترازية والشرعية، وتعزيز اليقين القانوني، الأمر الذي من شأنه أن يذلل العقبات أمام المالية الإسلامية، لتصبح فاعلاً مهماً في التنمية المستدامة، ولتبرز قيمتها المضافة في النظام المالي. ويتطلّب دعم وتمويل مبادرات التنمية المستدامة توحيد جهود الدول الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهنا تكمن فرص المالية الإسلامية في أن تكون رائدة في هذا المجال، وتخلق لنفسها فضاء وشريحة جديدة تدعم نموها.

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