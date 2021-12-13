27900 رخصة اقتصادية في عجمان خلال 2021 بنمو 41 %

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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بلغت نسبة نمو عدد الرخص الاقتصادية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية، خلال العام الحالي 41%، بينما بلغ عدد المنشآت 27913 منشأة، وبلغ مؤشر مرونة الأعمال 17%، وأسفرت الجهود والمبادرات التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان خلال العام الحالي عن ارتفاع نسبة نمو برنامج تعزيز 238%. وتواصل الدائرة جهودها في دعم القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات والترويج للمنتجات الصناعية، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال.

رضا المتعاملين

وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لـ«البيان الاقتصادي»: بذلت الدائرة جهوداً حثيثة خلال العام الحالي في سبيل تطوير القطاعات الاقتصادية والصناعية لدفع عجلة التنمية الشاملة من خلال العديد من المبادرات، لافتاً إلى جهود الدائرة في تطوير الخدمات الرقمية وتحقيق نسبة مؤشر رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني بلغ 88% وبلغت نسبة تحول لكافة الخدمات بنسبة 100%، الأمر الذي أسهم في توفير الوقت والجهد للمستثمرين وتقديم خدمات مميزة.

وذكر أن عدد المصانع العاملة في الإمارة بلغ 1047 مصنعاً ويشكل القطاع الصناعي نسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة عجمان، وقدمت الدائرة خلال العام الحالي عدد 144 دراسة جدوى لمشاريع متنوعة، وتم تنفيذ نسبة 7% إلى مشاريع قائمة الآن تعمل في دعم التنمية الاقتصادية.

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج تعزيز 439 مستفيداً، ورخصة ريادة 282 مستفيداً، ومبادرة تجوري 10 مستفيدين، ومسابقة الأفضل 39 مستفيداً، ومبادرة خدمات الجواز اللوجستي 105 مستفيدين، وبينما بلغ عدد المستفيدين من اتفاقية مصرف آفاق للتمويل 42 مستفيداً، وبلغ عدد المستفيدين من اتفاقية أبوظبي للتصدير 16 مستفيداً، إضافة إلى استفادة 45 من مبادرة في عجمان.

وذكر أن الدائرة وقعت عدد 54 اتفاقية خلال العام الحالي وبلغت نسبة رضا الشركاء 85% وبينما بلغت نسبة رضا الدائرة عن الشركاء 81% وبلغت نسبة فاعلية الشراكة 98%، بينما بلغ إجمالي المعاملات الناتجة عن الشراكات 174671 معاملة.

أكد الحمراني أن الدائرة لم تدخر جهداً في تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال عدة مبادرات ومنها الفعاليات والمعارض، والتي كان من بينها المشاركة في معرض الخمسين، لافتاً إلى أن نسبة مساهمة برنامج تعزيز في توظيف العاطلين عن العمل بلغ 8.5%.

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