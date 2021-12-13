«المالية» تبحث تطوير التعاون مع موريشيوس

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اجتمع معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، مع الدكتور رينجانادن باداياشي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتنمية في موريشيوس، وذلك في مقر وزارة المالية بدبي. وناقش اللقاء أوجه التعاون الثنائي بين الدولتين، وسبل تطويره، بما يحقق المنفعة المشتركة للطرفين.

وحضر الاجتماع من جانب الوزارة عبد الله العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، ويوسف بن حجر نائب مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية. ومن جانب موريشيوس، حضر السفير شوكت سودهن سفير موريشيوس غير المقيم في الإمارات.

وخلال الاجتماع، أكد محمد الحسيني، أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية موريشيوس، مشيراً إلى التزام الوزارة بالعمل نحو توطيد وتوسعة شبكة علاقات دولة الإمارات الدولية، للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستثمارية والإنمائية للدولة، في مختلف المجالات، الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

فرصة مهمة

وقال: تشكل هذه الاجتماعات، فرصة هامة لتعزيز النقاش والتعاون الثنائي، وتفعيل أطر العمل المشترك بين الجانبين. إن وزارة المالية حريصة على إقامة شراكات استراتيجية مع العديد من الدول والمؤسسات المالية حول العالم، لتطوير العلاقات الاقتصادية والمالية، وتعزيز المكانة المرموقة التي تتبوأها الدولة في الأوساط الإقليمية والدولية.

وناقش الاجتماع تداعيات جائحة «كورونا» (كوفيد 19)، على الوضع الاقتصادي العالمي، وفرص تعزيز التعاون المشترك في قطاعي السياحة والطيران. وأكد الجانبان، أهمية وجود اتفاقيات استراتيجية، تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال، وتسهيل حركة المستثمرين، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يحتضنها البلدان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز