«فيجوال كابيتاليست»: «تليغرام» تاسعة منصات التواصل بعدد المشتركين عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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حلت منصة «تليغرام» العالمية للتواصل الاجتماعي، والتي يقع مقرها الرئيسي في «مدينة دبي للإنترنت»، في المركز التاسع عالمياً على قائمة أكبر منصات التواصل الاجتماعي من حيث عدد المشتركين شهرياً.



وبحسب الإحصائية التي أصدرتها شركة «فيجوال كابيتاليست» الكندية المتخصصة في الإحصائيات الاقتصادية المتنوعة، فقد بلغ عدد مستخدمي «تليغرام» النشطين 600 مليون مستخدم شهرياً، وهو نفس عدد المستخدمين النشطين لمنصة «كيو زون» الصينية، والتي نالت المركز العاشر.



وتتجاوز القيمة السوقية لمنصة «تليغرام» 20 مليار دولار. وتمكنت من إضافة 100 مليون مستخدم في شهر يناير الماضي، وتم تصنيفها بين أكثر 10 منصات تحميلاً على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يصل مستخدموها إلى مليار مستخدم نشط شهرياً في 2022.



وكانت صدارة القائمة من نصيب المنصة الأشهر «فيسبوك»، ويبلغ عدد مستخدميها النشطين 2.91 مليار مستخدم شهرياً. وجاء موقع «يوتيوب» الشهير لنشر مقاطع الفيديو في المركز الثاني، برصيد 2.29 مليار مستخدم نشط شهرياً.



وحلت ثلاث منصات أمريكية جميعها تتبع شركة «ميتا»، والتي تمتلك «فيسبوك» أيضاً، بالمراكز من الثالث إلى الخامس، وهي «واتسآب» التي يبلغ مستخدموها النشطون مليارين شهرياً، «ميسينغر» التي يستخدمها 1.3 مليار شخص شهرياً، و«إنستغرام» بعدد مستخدمين يبلغ 1.28 مليار شخص شهرياً، على التوالي. وحلت 3 منصات صينية بالمراكز من السادس إلى الثامن، وهي على التوالي: «وي تشات» التي يبلغ عدد مستخدميها 1.22 مليار مستخدم شهرياً، «كوايشو» و«تك توك»، بنفس عدد المستخدمين النشطين شهرياً، وهو مليار مستخدم.

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