محمد الشرقي: دور محوري لغرف التجارة في دعم النمو

المصدر: الفجيرة- وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الاحتفال الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسها.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة الدور المحوري، الذي تؤديه غرف التجارة والصناعة في تطوير قطاع الأعمال في الدولة ودعم نموها الاقتصادي، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتمكين مقومات تنافسية لبيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات العالمية، بما يسهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية للدولة، ويدعم مسيرة تنميتها الشاملة.

حضر الحفل الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

تكريم



وكرم سمو ولي عهد الفجيرة الشركاء الاستراتيجيين لغرفة الفجيرة من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، التي كان لإسهاماتها دور رئيسي في تنفيذ مبادرات ومشاريع الغرفة، كما كرم سموه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتعاقبين ومديري الغرفة خلال 14 دورة سابقة.

وقدم الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في كلمة ألقاها خلال الحفل، شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لتوجيهات سموه، وحرصه على تسهيل ممارسات الأعمال وتطويرها في الإمارة، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دعمه ومتابعته لمشاريع الغرفة ونشاطاتها الاقتصادية.



مسيرة وإنجازات



واستعرض سلطان الهنداسي مدير عام غرفة الفجيرة مسيرة الغرفة خلال أربعة عقود منذ تأسيسها، وأهم مشاريعها الحيوية وإنجازاتها المحلية والإقليمية والدولية في مجال الأمن الغذائي، وريادة الأعمال والاستثمار العقاري والصناعي.

وتخلل الحفل أوبريت لعيد الاتحاد الخمسين للدولة وتضمن عرضاً لفيلم توثيقي عن غرفة التجارة والصناعة بالفجيرة، ومسيرة عملها وإسهاماتها في دعم ركائز التنمية بالإمارة وخدمة مجتمع الأعمال خلال الـ40 عاماً الماضية.

حضر الحفل سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المديرين والمسؤولين في الفجيرة، وممثلو غرف التجارة والصناعة في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف العربية.

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