دبي تستضيف غداً المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

المصدر: وام

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تنطلق غداً فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في دورته الخامسة التي تعقد تحت شعار "الآثار المجتمعية للتحول الرقمي" وتستمر حتى 16 ديسمبر الجاري بفندق أبراج الإمارات، وتنظمه جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية بالشراكة مع جامعة دبي والشركة العالمية للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، أن المؤتمر يسد الفجوة بين البحوث والتطبيق العملي في هذه المجالات، منوهاً بالسعي إلى تطوير مجالات "الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء" من أجل مستقبل أفضل، حيث سيمكن المؤتمر من التعرف إلى العلماء والباحثين المرموقين من مختلف دول العالم وعمداء الكليات والمهندسين المتخصصين من عدة دول، إضافة للاطلاع على الدراسات والبحوث التي تعرض لأول مرة في مجال هذه التقنيات.

ويبحث المؤتمر الذي ينعقد بمشاركة أكثر من 38 دولة، ما نتج عن كوفيد-19 في مجالات تسريع وتيرة التحول الرقمي وترسيخ الاعتماد على حلول وأدوات الرقمنة الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآثارها على الجوانب المجتمعية المختلفة، إضافة إلى دور الابتكار الرقمي في المساهمة البناءة لمتطلبات المجتمعات المتغيرة ما بعد إجراءات التباعد الاجتماعي وتعزيز مفاهيم التواصل عن بعد لدى القطاعات الرئيسية كافة.

كما يتضمن المؤتمر عدة جلسات رئيسية وأوراق عمل وأبحاثاً علمية عالمية في هذه المجالات وتأثيرها في الصناعة واتجاهات الحكومات، إضافة إلى عدد من ورش العمل التقنية والأحداث المصاحبة ومن أهمها منتدى الصناعة، نهائيات تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، منتدى المرأة في العصر الرقمي، ومنتدى تقنيات الجيل الخامس، ومعرضاً لمشروعات التخرج والأفكار المبتكرة للشركات الناشئة.

يقام المؤتمر برعاية استراتيجية لكل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ومجمع الإبداع ببرج العرب بالإسكندرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري والاتحاد الدولي للاتصالات.

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