39 % نمواً بسوق الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون بالنصف الأول

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) تقريراً جديداً، بالتعاون مع الألمانية سونك سيفرس (Sönke Sievers) الأستاذة في جامعة بادربورن، سلطت في إطاره الضوء على السيناريوهات الإيجابية والسلبية التي تشهدها عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات في الأسواق العالمية، ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي، بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي شهدها العالم في ظل الأوضاع الصحية التي سادت خلال عام 2020، ويؤكد التقرير الذي يحمل عنوان «إتقان فن الانفصال» انتعاش أنشطة الاندماج والاستحواذ في المرحلة الحالية، مما يوفر مجموعة هائلة من الفرص والإمكانات بعد التراجع الذي شهدته هذه العمليات خلال الفترة الماضية، مع الارتفاع الملحوظ في مستوى الصفقات من ناحية الحجم والقيمة خلال عام 2021.



حجم الصفقات



يستند هذا التحليل السنوي الثامن عشر لمشهد عمليات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي إلى قاعدة بيانات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب التي تضم أكثر من 4500 صفقة اندماج واستحواذ منذ يناير 1990 وحتى يونيو 2021. ويستعرض التقرير المشهد العالمي في مرحلة انتشار وباء كوفيد-19، حيث انخفض حجم الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2019 و 2020 بنسبة 15%، تزامناً مع انخفاض قيمة الصفقات بنسبة 61 % (من 85 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 33 مليار دولار أمريكي في عام 2020). ويشير التقرير إلى أنه ورغم التباطؤ في نمو قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2021 (14 مليار دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2021، أي أقل بنسبة 47 % من مستويات النصف الأول من عام 2020)، إلا أن سوق الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي يخطو خطوات ملحوظة للتعافي من تداعيات الوباء، مع زيادة حجم الصفقات للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 بنسبة 39%.



تغييرات جذرية



وقال رونالد معلوف، مدير مفوض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: «أدت الأزمة الاقتصادية المستمرة إلى إحداث تغييرات جذرية عبر القطاعات المختلفة، إلا أن تأثيرها على صفقات الاندماج والاستحواذ كان مؤقتاً، حيث ارتفع حجم الصفقات بشكل كبير هذا العام، إثر التراجع الملحوظ في قيمة وحجم الصفقات المرتبطة بهذه العملية قبل فترة قصيرة. ويعزى التعافي الذي تشهده المنطقة إلى ارتفاع حجم المعاملات، فضلاً عن الجهود التي بذلها صناع القرار في الشركات والمستثمرين ووسطاء الصفقات في جميع أنحاء المنطقة. فهذه القابلية الجماعية للتكيف في قطاع الاندماج والاستحواذ أدت إلى سرعة تحقيق الانتعاش، إلا أن السوق يحتاج لارتفاع في قيمة الصفقات على نحو يتماشى مع حجم الصفقات في المرحلة الحالية، وبالتالي تحقيق التعافي التام، عبر بذل الجهود التعاونية في الأسواق المحلية المعنية».

على الرغم من ارتفاع قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية عام 2021، فقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي اتجاهاً معاكساً في هذا المجال، حيث نلاحظ انخفاض القيمة الإجمالية للصفقات في الشرق الأوسط بنسبة 47 % عند مقارنة النصف الأول من عام 2020 بالمرحلة ذاتها من العام 2021.

وبنفس التوجه، ارتفعت قيمة الصفقات في الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ، تزامناً مع الارتفاع في حجم الصفقات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، مسجلة إجمالي 100 صفقة بقيمة 11 مليار دولار. ويعود هذا النمو بالدرجة الأولى إلى الانتعاش في حجم الصفقات الكبيرة، حيث بلغت قيمة أربع معاملات في مجال الاندماج والاستحواذ إلى أكثر من مليار دولار أمريكي، مما ساهم في زيادة قدرها 433 % مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2020.



تعزيز الانتعاش



وقال إيهاب خليل، مدير مفوض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: «تؤكد الأمثلة المشار إليها في التقرير، إلى أن قيمة الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي تواكب مستوى الانتعاش الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة في مرحلة ما بعد الوباء. وستتوفر العديد من العوامل التي ستساهم في تعزيز هذا الانتعاش، مثل الظروف الاقتصادية المناسبة، والاندماج على مستوى القطاعات وعبر الشركات العاملة في أكثر من دولة بالمنطقة، وجهود الاستدامة المنتشرة على نطاق واسع. ونتيجة لذلك، تعتبر الفترة القادمة مثالية لزيادة مستوى قيمة الصفقات في مجالات ذات صلة، بما في ذلك العمليات المرتبطة بتصفية الاستثمارات».



عوائد تراكمية

يشير تقرير بوسطن كونسلتينج جروب إلى أن البائعين على مستوى المنطقة قد اكتسبوا قيمة أطول أجلاً من عمليات سحب الاستثمارات مقارنة بأقرانهم على المستوى العالمي، مع تحقيق العوائد التراكمية (CARs) متوسطاً غير طبيعي بنسبة 1.8%، وهو رقم ملحوظ مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 0.3%. ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي عائدات المساهمين النسبية (RTSR) في المنطقة، والتي تقيس مستوى الأداء في تطوير قيمة البائع مقارنة بمؤشرها القياسي خلال العامين التاليين للتصفية. وتعتبر النسبة مرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تصل إلى 6.6 % مقارنة بنسبة 1.6 % على المستوى العالمي، مما يشير إلى أنه ورغم انخفاض حجم عمليات البيع في السنوات الأخيرة، إلا أنها مازالت تمتلك القدرة لتوفير قيمة كبيرة للمساهمين عبر إعادة هيكلة المحفظة دوريا وتصفية الأصول غير الأساسية.

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